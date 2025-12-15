Свічки та птахи: як старовинні українські ритуали змінять ваше життя на краще у 2026 році

Які новорічні прикмети правдиві, важко сказати. Але є кілька моментів, у які особливо вірили старі люди, які жили в Україні.

Новий рік давно перестав бути просто відліком календаря, коли всі прагнуть добре поїсти та повеселитися. Ці прості людські радості, звичайно, важливі, але є деякі моменти, про які не прийнято голосно говорити, але зробити потрібно. Так, принаймні, вважають старі українці.

Якщо перед Новим роком погодувати птахів, наступний сезон обов’язково буде врожайним. Зрозуміло, підсипати пернатим зерна або просто крихт можна в будь-який час, але в цей період це обов’язково. Ви ж чули, що стукіт пташки у вікно означає привіт від рідної покійної душі? Ось-ось. Не дайте їм голодувати, щоб у наступному році самому не опинитись у скрутній ситуації. На святковому столі мають бути свічки. Вогонь очищає, і в його полум’ї має згоріти все, що заважало, пригнічувало та приносило розчарування та смуток. Спостерігаючи за яскравими вогниками живого полум’я, уявляйте як вони спалюють все темне та погане, як звільняється місце у вашому житті для радісних подій. Не викидайте їжу зі святкового столу. Буває, при підготовці до Нового року готується занадто багато страв, закуповується занадто багато продуктів, що швидко псуються. Викидати це дуже погана прикмета. Якщо людина не цінує те, що є, настане момент, коли вона не матиме й цього.

Навіть якщо ви не вірите в народні прикмети, повторити ритуал своїх прадідусь-прабабусь нескладно. А раптом це правда?

