Овни й Леви - щасливчики, а Діви - головні невдахи. Гороскоп Таро на 2026 рік для усіх знаків

Наступний рік обіцяє бути цікавим, хоча багатьом доведеться пройти випробування

Новий 2026 рік багато для кого стане роком нових звершень, досягнень та життєвих виборів. Хоча деякі інші навпаки зіткнуться з фінансовими складнощами, спокусами та неприємностями. Про все це каже гороскоп Таро, який "Телеграф" склав на наступний рік для всіх знаків Зодіаку.

Овен — Закохані

В наступному році ваш розум та серце будуть працювати в гармонії — ви можете узгодити новий важливий життєвий вибір, визначити свій шлях, знайти кохання тощо. Довіряйте інтуїції.

Телець — Четвірка кубків

Можливо, вас у 2026 році накриє свого роду апатія — ви будете схильні турбуватися про недоступне та згадувати невдачі, не помічаючи того, що вже є у вас в руках. Частіше дивіться на себе та свої досягнення з боку, не обезцінюйте їх.

Близнюки — Диявол

2026 рік може принести вам спокуси та неприємності, адже ця картка зазвичай пророкує залежності, пороки, обман та токсичні стосунки. Але якщо ви докладете зусиль, то зможете навпаки розвернути все собі на користь — зрозуміти, що є вашими слабкостями, прийняти їх та пропрацювати.

Рак — Помірність

Ця картка обіцяє, що ви у 2026 році будете в гармонії з собою, знайдете внутрішній спокій та рівновагу — що особливо важливо для цього водного знаку. У наступному році вам буде простіше знаходити спільну мову з людьми, аналізувати та вирішувати проблеми.

Лев — Шістка кубків

Вітаємо, адже ця карта пророкує вам багато щастя та насолод у наступному році. Ви будете в гармонії з собою та світом, вас чекає багато радощів та сімейний затишок.

Діва — П'ятірка пентаклів

Схоже, вас у 2026 році чекають втрати, найімовірніше фінансового характеру. Ви можете втратити роботу, заощадження, також є ймовірність виявлення проблем зі здоров'ям. Не поспішайте поки будувати плани, і краще сформуйте подушку безпеки на випадок негараздів.

Терези — Шістка мечів

2026 рік може принести в ваше життя круті зміни. Можливо, ви довго не могли наважитися на щось, але у наступному році ви зможете це зробити — залишите всі старі проблеми позаду, знайдете внутрішній спокій та зрушите далі.

Скорпіон — Вісімка жезлів

Вас у наступному році може раптово осяяти. Можливо, ви знайдете своє призначення, натхненно візьметеся за нову справу або відкриєте новий талант. Не бійтеся та дійте за покликом серця.

Стрілець — П'ятірка кубків

Ви можете почувати себе в 2026 році розбито та невпевнено, концентруватися на негативі та невдачах, але насправді все не так погано. Є багато хорошого в житті, просто вам треба докласти трошки зусиль, щоб це побачити.

Козоріг — Дев'ятка жезлів

У 2026 році вас може спіткати якась стара проблема. Можливо, вас зрадить хтось близький, або будуть проблеми на роботі. Але карта вказує, що вашого досвіду та навичок достатньо, щоб ви змогли з цим впоратися та вийти переможцем з ситуації.

Водолій — Повішений

Попри зловісну назву, це зовсім не погана карта. Насправді вона про відречення від чогось меншого заради отримання більшого. У 2026 році вас може чекати зміна цінностей, нові переконання, пріоритети.

Риби — Відлюдник

2026 рік стане для вас роком переосмислення себе. Ви можете знайти нові сенси в житті, усвідомити щось, стати мудрішим. Більше часу проводьте наодинці з собою та не ігноруйте свій внутрішній голос, і тоді цей рік буде продуктивним.