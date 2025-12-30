Сильні молитви на Новий рік 2026. Як помолитися про щастя, удачу та успіх у житті

Почніть з подяки за все, що приніс вам 2025 рік, що минає

Зустріч Нового року 2026 – це не лише час святкового застілля, а й важливий духовний рубіж. У ніч із 31 грудня на 1 січня мільйони людей звертаються до Бога з надією на зміни на краще.

Вважається, що щира молитва, вимовлена у новорічну ніч та у перші хвилини наступного року, має особливу силу, допомагає залишити тягар у минулому і закликати благословення на майбутнє. "Телеграф" представляє найбільш значущі тексти, які допоможуть вам попросити про щастя, удачу та успіхи у справах.

Молитва на удачу та успіх у справах

"Господи, Ти бачиш мої старання та сподівання. Молю Тебе, благослови мою працю в новому році. Пошли мені удачу в добрих починаннях, даруй ясність розуму та твердість волі. Нехай мій успіх послужить на славу Твою і на благо ближнім моїм. Спрямуй стопи мої на правдивий шлях. Амінь"

Молитва про добробут у сім’ї

"Боже Милосердний, благослови дім мій і всіх, хто в ньому живе. Нехай у наступному році в цих стінах панує любов, взаєморозуміння і радість. Відведи від нас біди, хвороби та розбрати. Даруй нам мудрість прощати один одного і сили підтримувати у скрутну хвилину. Нехай кожен день 2026 року буде наповнений Твоїм світлом. Амінь".

Молитва на щастя

"Господи, Ти — джерело всілякої радості та втіхи. Наповни моє серце світлом Своїм, вижени з нього смуток, страх і зневіру. Допоможи мені знаходити щастя кожної миті, бачити красу Твого творіння і відчувати Твою підтримку. Даруй мені мир у душі, який перевищує всяке розуміння, і навчи мене ділитися цим щастям з оточуючими. Амінь"

Як правильно просити про щастя у 2026 році

Дякуйте. Перш ніж просити про нове щастя, подякуйте за все добре, що було у 2025 році. Вдячне серце отримує більше.

Перш ніж просити про нове щастя, подякуйте за все добре, що було у 2025 році. Вдячне серце отримує більше. Будьте конкретні. Якщо вам щастя — це зцілення, моліться за здоров’я; якщо мир у сім’ї — про любов.

Якщо вам щастя — це зцілення, моліться за здоров’я; якщо мир у сім’ї — про любов. Моліться з вірою. Важливо не просто вичитувати текст, а щиро вірити, що Бог бажає вам добра.

