Новий рік 2026: короткі привітання, душевні вірші українською на Viber, Facebook та Telegram

Тетяна Кармазіна
Свято Новий 2026 рік
Свято Новий 2026 рік. Фото Freepik

Новий рік — чарівне сімейне свято, яке об'єднує за святковим столом рідних, близьких, друзів та коханих. Його відрізняє особлива атмосфера, а підготовка до урочистостей починається задовго до самого свята.

Поки до новорічної ночі залишилися лічені дні, саме час підготувати яскраві привітання, щоб радувати близьких та друзів у перервах між нарізкою салатів та прикрасою ялинки. Подаруйте святковий настрій рідним, друзям, колегам та знайомим, відправивши душевні вірші чи листівку з теплими побажаннями у соцмережі чи месенджери.

З Новим 2026 роком: короткі вірші і листівки

Вітаю з Новим роком щиро!

Чого бажаю? Звісно, миру.

А ще здоров`я, це важливо,

І грошового вам напливу,

І романтичного кохання,

І щоб здійснилися жадання,

Рік кращим був, аніж минулий,

Натхнення щоб душа відчула!

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

з новим роком листівка

Новий рік — чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка!

листівка вітають з новим роком 2026

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

Новий рік — чудове свято,

Ми чекаємо його!

Зичу я тепла багато

І найкращого всього!

Успіхів, любові, віри,

Щастя — кожному із нас,

Щоби ми життю раділи

І всміхались повсякчас!

новий рік 2026 вітальна листівка зі святом

