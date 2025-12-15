Новий рік 2026: короткі привітання, душевні вірші українською на Viber, Facebook та Telegram
Підготуйте привітання вже зараз, щоб здивувати близьких у свято
Новий рік — чарівне сімейне свято, яке об'єднує за святковим столом рідних, близьких, друзів та коханих. Його відрізняє особлива атмосфера, а підготовка до урочистостей починається задовго до самого свята.
Поки до новорічної ночі залишилися лічені дні, саме час підготувати яскраві привітання, щоб радувати близьких та друзів у перервах між нарізкою салатів та прикрасою ялинки. Подаруйте святковий настрій рідним, друзям, колегам та знайомим, відправивши душевні вірші чи листівку з теплими побажаннями у соцмережі чи месенджери.
З Новим 2026 роком: короткі вірші і листівки
Вітаю з Новим роком щиро!
Чого бажаю? Звісно, миру.
А ще здоров`я, це важливо,
І грошового вам напливу,
І романтичного кохання,
І щоб здійснилися жадання,
Рік кращим був, аніж минулий,
Натхнення щоб душа відчула!
З роком Новим, з новим щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
Новий рік — чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка!
З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
Новий рік — чудове свято,
Ми чекаємо його!
Зичу я тепла багато
І найкращого всього!
Успіхів, любові, віри,
Щастя — кожному із нас,
Щоби ми життю раділи
І всміхались повсякчас!
