Що побажати українцю у 2026 році? Щирі та гуморні побажання перемоги і миру своїми словами

Оригінальні привітання друзям, колегам, рідним чи просто знайомим

Новий 2026 рік — це не просто зміна календаря, це ще один рік нашої сталевої витримки. Ми навчилися бажати не "нового щастя", а конкретних перемог, чітких координат та тихих ночей.

"Телеграф" підготував для вас 8 нетипових привітань у прозі, які зігріють навіть у найсуворіший блекаут і змусять посміхнутися кожному українцю та українці.

8 оригінальних привітань із гумором

Бажаю 2026-го стільки світла в душі та в розетках, щоб графіки відключень викликали лише ностальгічний сміх. Нехай твій павербанк припадає пилом у шафі, а єдиним "миготінням" у домі буде тільки світло від новорічної гірлянди!

***

Нехай цього року збудеться те саме Єдине Бажання, яке ми загадуємо під бій курантів уже кілька років. Нехай воно збудеться так голосно, щоб луна нашої перемоги була чутна на Марсі, а на болотах настала вічна тиша.

Бажаю, щоб твої нерви були міцнішими за броню "Леопарда", а власне "ППО" перехоплювало всі погані новини ще на підльоті до твого настрою. З Новим роком!

Нехай 2026-го 5G ловить навіть у льоху, а єдиною причиною, через яку ти не можеш додзвонитися близьким, буде те, що вони вже стоять біля твого порога з пляшкою ігристого та новинами про деокупацію Криму.

***

Бажаю тобі такої енергії, щоб ти міг заряджати "Старлінк" просто силою думки! Нехай твоя плита завжди гріє, інтернет літає, а єдиною чорною плямою у житті буде лише чорна ікра на святковому бутерброді.

Нехай твої донати повертаються до тебе сторицею, а кожна відправлена гривня перетворюється на якісну "бавовну" там, де це найпотрібніше. Бажаю 2026-го донатити вже не на дрони, а на грандіозний парад перемоги на Хрещатику!

***

Бажаю, щоб 2026-й став роком "Просто Спокійно". Щоб небо було чистим не через роботу ППО, а тому, що ворог закінчився. Щоб ранок починався з кави та добрих новин, а вечір закінчувався в обіймах дорогих людей під мирними зірками.

Кажуть, українці можуть зібрати дрон із палиць та синьої ізоленти за 5 хвилин. Бажаю, щоб у новому році твоя суперсила знадобилася лише для того, щоб за 5 хвилин відкривати шампанське та накривати стіл для всіх друзів.

Зазначимо, що Новий рік – чарівне свято. Раніше ми представляли короткі вірші для привітання з Новим роком 2026.