У чому зустрічати Новий рік 2026, щоб завжди супроводжував успіх. Новорічні образи для жінок 40+, ідеї та поради (фото)

Який колір у новорічну ніч принесе багатство — детальніше у матеріалі

Напередодні свят кожна жінка ставить питання: як виглядати елегантно, сучасно і при цьому догодити символу наступного року? 2026-й пройде під знаком Червоного Вогняного Коня, істоти енергійної, благородної і такої, що любить динаміку.

Для жінок старше 40 років це ідеальний час, щоб змінити стриману класику на сміливіші, але статусні образи, які підкреслять впевненість та внутрішню силу. "Телеграф" детальніше розповідає про головні кольори та образи новорічної ночі 2026.

Актуальна палітра кольорів 2026

Щоб привабити удачу та гармонувати з енергією Вогню, вибирайте теплі, насичені відтінки:

Всі відтінки червоного: від яскравого червоного до глибокого винного та бордо. Це головні кольори року, що символізують успіх та лідерство.

Золото і металік: золотаві, бронзові та мідні тканини додадуть образу розкоші та святкового сяйва.

золотаві, бронзові та мідні тканини додадуть образу розкоші та святкового сяйва. Природні тони: теракотовий, пісочний, бежевий та глибокий смарагдовий також вітаються. Вони врівноважують "пил" Коня.

Стильні ідеї образів для жінок 40+

Брючний костюм у кольорі "бордо"

Це безпрограшний варіант для корпоративу чи ресторану. Вибирайте моделі з оксамиту чи щільного шовку. Приталений жакет і широкі штани-палаццо візуально витягають силует і виглядають статуснішими за звичайну сукню.

Сукня-міді з паєтками або люрексом

Для жінок 40+ важливо дотримуватись балансу: якщо тканина блискуча, фасон повинен бути максимально простим — наприклад, сукня-комбінація або модель із запахом. Це дозволить уникнути зайвої химерності та зберегти святковий настрій.

Спідниця-сліп з об’ємним джемпером

Ідеальний варіант для домашньої урочистості чи заміського відпочинку. Шовкова спідниця у золотистому або теракотовому кольорі у поєднанні з якісним кашеміровим светром створить затишний, але при цьому вишуканий образ у стилі "тихої розкоші".

Комбінезон з акцентом на талії

Альтернатива вечірній сукні. Вибирайте моделі з тканин, що струмують, з асиметричним верхом або кейпом — цей тренд буде на піку популярності у 2026 році.

Поради для жінок 40+

Уникайте "холоду". Чорний, сірий та темно-синій кольори у 2026 році вважаються антагоністами вогненної стихії. Якщо ви все ж таки вибрали темне вбрання, обов’язково додайте яскраві "вогняні" акценти: золоті прикраси, червону помаду або туфлі в кольорі металік.

Текстура має значення. Рік Коня вітає тактильність. Зверніть увагу на оксамит, шовк, атлас та обробку з пір’я або хутра.

Аксесуари. Зробіть ставку на великі прикраси – масивні ланцюги, брошки чи сережки-шандельєри. Мінімалізм в аксесуарах цієї новорічної ночі поступається місцем усвідомленій розкоші.

Нагадаємо, що головним фаворитом свята стане червоний і вся "вогняна" палітра. Раніше ми писали, у чому зустріти рік Вогняного Коня, щоб притягнути удачу.