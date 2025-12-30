Чекати недовго: як і для кого зросте пенсія у 2026 році

Коефіцієнт індексації пенсій визначає уряд

На розмір пенсії в Україні впливає не тільки стаж та зарплата. Щорічно відбувається індексація, завдяки якій частина пенсій зростає.

Що потрібно знати:

Розмір підвищення визначає Кабінет Міністрів

На розмір підвищення впливають інфляція та зростання середньої зарплати за останні три роки

Точний коефіцієнт індексації на 2026 рік оголосять у лютому 2026

Як розповіла заступниця Голови правління ПФУ Ірина Ковпашко у відповідь на запит "Телеграфу", індексація пенсій в Україні відбувається щороку з 1 березня. Вона стосується пенсій, які були призначені до 31 грудня попереднього року.

"Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок пенсій, призначених до 31 грудня попереднього календарного року, шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії", — йдеться у відповіді.

Конкретний розмір підвищення визначає Кабінет Міністрів, і він залежить від можливостей бюджету Пенсійного фонду. Водночас уряд зобов’язаний дотримуватися мінімального рівня підвищення, встановленого законом. Згідно з текстом закону пенсія щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% від рівня інфляції за попередній рік та 50% від зростання середньої заробітної плати в Україні за останні три роки.

"Питання порядку індексації у 2026 році можна буде прокоментувати після прийняття Урядом відповідного рішення", — зазначає Ковпашко. Наголосимо, точний коефіцієнт зростання пенсії визначатимуть в лютому 2026 року. Очікується, що індексація торкнеться близько 10 млн пенсіонерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для виходу на пенсію в 2026 році в 60 потрібно мати не менше ніж 33 роки страхового стажу. Якщо не вистачає — можна дочекатись 63 років, де вимоги менші, або докупити стаж.