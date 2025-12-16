Пенсія під загрозою: як законно "докупити" стаж і вийти на відпочинок у 60

Як працює механізм докупівлі страхового стажу та скільки коштує за місяць

Якщо для вчасного виходу на пенсію в 60 років стажу не вистачає, його можна "докупити". Це можливо завдяки добровільній участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Що потрібно знати:

Отримати стаж можна через Пенсійний фонд України або через Державну податкову службу

Докупити стаж можна онлайн, уклавши електронний договір

Платити дозволено як за себе, так і за іншу людину

У 2025 році мінімальний внесок за місяць — 1 760 грн (22% від мінімальної зарплати)

Заступниця голови правління ПФУ Ірина Ковпашко у відповіді на запит "Телеграфу" пояснила, що є два механізми, які дозволяють це зробити. "Купити" стаж можна в Пенсійного фонду або через Державну податкову службу України. Щоб докупити стаж за попередні періоди потрібно укласти відповідний договір про сплату єдиного внеску з органом податкової служби за місцем проживання.

Як "докупити" страховий стаж в Пенсійному фонді

Зробити це можна онлайн. Докупити стає можуть як працюючі, так і не працюючі громадяни. Платити можна не тільки за себе, а й за іншу людину.

Важливо! Особа, за яку сплачують внески має бути внесена до Реєстру застрахованих осіб (дані про людей, за яких хоча б один раз у житті сплачували страхові внески) і не повинна бути пенсіонером.

Механізм "покупки" стажу

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Укласти електронний договір про добровільну сплату внесків.

про добровільну сплату внесків. Авторизуватися одним зі способів:

кваліфікований електронний підпис (КЕП)

Дія.Підпис

GOV.ID.

Підписати типовий договір онлайн.

Скільки потрібно заплатити, щоб зарахували місяць стажу

Суму та періодичність внесків людина визначає сама. Можна платити регулярно або за окремі місяці — залежно від можливостей. Щоб зарахували повний місяць страхового стажу, внесок має бути не менше мінімального. У 2025 році мінімальний страховий внесок становить 1 760 гривень на місяць — це 22% від мінімальної зарплати 8 000 грн. Внески зараховуються автоматично після надходження коштів, а повідомлення з'явиться в особистому кабінеті на порталі ПФУ того, за кого платили.

