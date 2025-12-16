Пенсія під загрозою: як законно "докупити" стаж і вийти на відпочинок у 60
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Як працює механізм докупівлі страхового стажу та скільки коштує за місяць
Якщо для вчасного виходу на пенсію в 60 років стажу не вистачає, його можна "докупити". Це можливо завдяки добровільній участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Що потрібно знати:
- Отримати стаж можна через Пенсійний фонд України або через Державну податкову службу
- Докупити стаж можна онлайн, уклавши електронний договір
- Платити дозволено як за себе, так і за іншу людину
- У 2025 році мінімальний внесок за місяць — 1 760 грн (22% від мінімальної зарплати)
Заступниця голови правління ПФУ Ірина Ковпашко у відповіді на запит "Телеграфу" пояснила, що є два механізми, які дозволяють це зробити. "Купити" стаж можна в Пенсійного фонду або через Державну податкову службу України. Щоб докупити стаж за попередні періоди потрібно укласти відповідний договір про сплату єдиного внеску з органом податкової служби за місцем проживання.
Як "докупити" страховий стаж в Пенсійному фонді
Зробити це можна онлайн. Докупити стає можуть як працюючі, так і не працюючі громадяни. Платити можна не тільки за себе, а й за іншу людину.
Важливо! Особа, за яку сплачують внески має бути внесена до Реєстру застрахованих осіб (дані про людей, за яких хоча б один раз у житті сплачували страхові внески) і не повинна бути пенсіонером.
Механізм "покупки" стажу
- Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Укласти електронний договір про добровільну сплату внесків.
- Авторизуватися одним зі способів:
- кваліфікований електронний підпис (КЕП)
- Дія.Підпис
- GOV.ID.
- Підписати типовий договір онлайн.
Скільки потрібно заплатити, щоб зарахували місяць стажу
Суму та періодичність внесків людина визначає сама. Можна платити регулярно або за окремі місяці — залежно від можливостей. Щоб зарахували повний місяць страхового стажу, внесок має бути не менше мінімального. У 2025 році мінімальний страховий внесок становить 1 760 гривень на місяць — це 22% від мінімальної зарплати 8 000 грн. Внески зараховуються автоматично після надходження коштів, а повідомлення з'явиться в особистому кабінеті на порталі ПФУ того, за кого платили.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у частини пенсіонерів часу обмаль. До 31 грудня вони мають пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб отримувати пенсію і надалі.