Пенсійний вік є, а виплат — нема: кому не світить пенсія в 60 років в Україні

За недостатнього стажу пенсію за віком призначають у 63 або 65 років

В Україні право на призначення пенсії за віком залежить не лише від досягнення 60 років, а й від наявності необхідного страхового стажу. У 2026 році вимога до тривалості стажу для виходу на пенсію у 60 років — 33 роки.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України у відповіді на запит "Телеграфу". Заступниця голови правління ПФУ Ірина Ковпашко пояснила, що умови виходу на пенсію визначаються Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Вона зазначила, що якщо у 60 років людина не має необхідних 33 років страхового стажу, закон передбачає можливість призначення виплат у пізнішому віці — за умови меншої тривалості стажу.

Якщо страхового стажу не вистачає для призначення пенсії за віком у віці 60 років, то пенсія може бути призначена після досягнення віку 63 або 65 років, коли вимагається менша тривалість страхового стажу. Для виходу на пенсію за віком у 2026 році у віці 63 роки необхідно мати не менше 23 років страхового стажу, у віці 65 років – не менше 15 років страхового стажу Ірина Ковпашко, заступник Голови правління ПФУ

Нагадаємо, поступове підвищення вимог до страхового стажу є частиною пенсійної реформи, яка діє в Україні з 2018 року. Вона передбачає щорічне збільшення мінімальної кількості років стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років. Громадянам, які наближаються до пенсійного віку, варто заздалегідь перевіряти свій страховий стаж та, за потреби, подбати про його офіційне зарахування — оцифрувати трудову книжку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина пенсіонерів може втратити пенсії вже з 1 січня — до 31 грудня потрібно пройти ідентифікацію. Щоправда, стосується це не усіх пенсіонерів.