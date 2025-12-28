Всього 34 грн за пів кіло: де купити улюблені марки майонезу зі значними знижками

Знижки в одній українській мережі складають до 40%

Майонез напередодні зимових свят є один із найосновніших інгредієнтів для страв. Як і на інші популярні продукти, на нього також діють приємні знижки в "АТБ".

Знижки діють в межах 35-40% і вони будуть актуальними до 1 січня наступного року. "Телеграф" дізнався, на яких торгових марках майонезу можна значно зекономити.

Найбільші знижки — до 40% — отримала продукція торгової марки "Оліс": "Салатний", "Чудовий", "Файний" та "Провансаль" майонези у пакуванні 500 грамів тепер коштують від 33,90 до 54,90 гривень замість 56–92 гривень.

Акції на майонез в "АТБ". Фото: скрін з сайту "АТБ"

Майонези бренду "Щедро" також продаються зі знижками. Провансаль 67% у пакуванні 300 та 400 грамів подешевшав на 35% і зараз коштує 32,90 та 43,50 гривень відповідно, а столовий низькокалорійний майонез 300 грамів можна придбати за 25,70 гривні. Маленьке пакування "Щедро Провансаль" 150 грамів продається зі знижкою 22% — за 22,90 гривні.

Акційні ціни діють і на продукцію бренду "Королівський смак". Майонез "Королівський" 67% (300 г) подешевшав до 34,30 гривні, а "Європейський" на перепелиних яйцях 72% у великому пакуванні 0,5 кг коштує 54,50 гривні замість майже 84 гривні.

