Новорічне комбо: вершкове масло та ікру продають майже вдвічі дешевше

На деяких товарах можна заощадити до 200 гривень

В Україні напередодні свят знизилися ціни на окремі продукти до столу. У магазинах діють знижки на товари для салатів, закусок та нарізок. Акції запровадили великі торгівельні мережі й деякі пропозиції триватимуть недовго.

Зокрема, у мережі супермаркетів "Сільпо" з’явилися знижки на святкове комбо з масла та червоної ікри. Максимальний розмір знижки сягає 46%. Як дізнався "Телеграф", ці пропозиції діятимуть лише 27 та 28 грудня.

Що найбільше подешевшало в "Сільпо"

Солодковершкове масло "Яготинське" екстра 82,5% жирності в упаковці 180 грамів продають за 69,99 гривні. Звичайна ціна цього товару становить 129,0 гривні. Різниця в ціні складає майже 60 гривень.

Також у межах акції зі знижкою 41% продають ікру лососеву "Спецпосол" вагою 80 грамів. Її вартість знизили до 279,0 гривні замість 474,0 гривень. Ціна стала меншою на 195 гривень.

Знижка на масло. Фото: буклет з акціями мережі

Як заощадити на ікрі. Фото: буклет з акціями мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перед святами магазини зменшили ціни на крабові палички. За акціями їх продають майже вдвічі дешевше, тож покупці можуть витратити менше грошей на продукти для салатів.