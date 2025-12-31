Рус

Зі Щедрим вечором! Привітання у красивих листівках та картинках до свята

Щедрий вечір 2025
Щедрий вечір 2025. Фото Телеграф

Святкові листівки допоможуть передати теплі почуття навіть на відстані

У переддень Нового року, 31 грудня за новоюліанським календарем, українці відзначають одне з найнайколоритніших зимових свят — Щедрий вечір, також відомий як свято Маланки. Саме цього дня оселі наповнюються співом щедрівок, ароматом куті та теплими побажаннями добробуту й переможного миру.

На відміну від Святвечора перед Різдвом, коли на столі має бути 12 пісних страв, 31 грудня господині готують "багату" вечерю. Головною стравою залишається кутя, але тепер вона заправлена вершками, маслом або смальцем. На стіл обов’язково подають м’ясні делікатеси, ковбаси, холодець, пироги та млинці — щоб наступний рік був таким же ситим та заможним.

За давнім українським звичаєм у цей вечір водять "Маланку" та "Козу" — прадавні обрядові дійства з переодяганнями, піснями й жартами, що уособлюють пробудження життя та оновлення природи. Щедрий вечір здавна вважається особливим часом єднання родини: за святковим столом збираються близькі та обмінюються теплими словами, бажаючи одне одному достатку, здоров’я й доброї долі в прийдешньому році.

щедрий вечір привітання

З нагоди свята "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок і святкових картинок з красивими українськими побажаннями, які можна надіслати знайомим, друзям і рідним, аби поділитися святковим настроєм цього дня.

листівка щедрий вечір
вітання зі щедрим вечором
листівка зі святом щедрий вечір
щедрий вечір привітання зі святом
з щедрим вечором листівка
картинка на щедрий вечір 2025
вітаю зі щедрим вечором 31 грудня

