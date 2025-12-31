Зі Щедрим вечором! Привітання у красивих листівках та картинках до свята

Святкові листівки допоможуть передати теплі почуття навіть на відстані

У переддень Нового року, 31 грудня за новоюліанським календарем, українці відзначають одне з найнайколоритніших зимових свят — Щедрий вечір, також відомий як свято Маланки. Саме цього дня оселі наповнюються співом щедрівок, ароматом куті та теплими побажаннями добробуту й переможного миру.

На відміну від Святвечора перед Різдвом, коли на столі має бути 12 пісних страв, 31 грудня господині готують "багату" вечерю. Головною стравою залишається кутя, але тепер вона заправлена вершками, маслом або смальцем. На стіл обов’язково подають м’ясні делікатеси, ковбаси, холодець, пироги та млинці — щоб наступний рік був таким же ситим та заможним.

За давнім українським звичаєм у цей вечір водять "Маланку" та "Козу" — прадавні обрядові дійства з переодяганнями, піснями й жартами, що уособлюють пробудження життя та оновлення природи. Щедрий вечір здавна вважається особливим часом єднання родини: за святковим столом збираються близькі та обмінюються теплими словами, бажаючи одне одному достатку, здоров’я й доброї долі в прийдешньому році.

З нагоди свята "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок і святкових картинок з красивими українськими побажаннями, які можна надіслати знайомим, друзям і рідним, аби поділитися святковим настроєм цього дня.

