Со Щедрым вечером! Поздравления в красивых открытках и картинках к празднику

Праздничные открытки помогут передать теплые чувства даже на расстоянии

В канун Нового года, 31 декабря по новоюлианскому календарю, украинцы отмечают один из самых колоритных зимних праздников — Щедрый вечер, также известный как праздник Маланки. Именно в этот день дома наполняются пением щедровок, ароматом кутьи и теплыми пожеланиями благополучия и победоносного мира.

В отличие от Святвечера перед Рождеством, когда на столе должно быть 12 постных блюд, 31 декабря хозяйки готовят "богатый" ужин. Главным блюдом остается кутья, но теперь она заправлена сливками, маслом или смальцем. На стол обязательно подают мясные деликатесы, колбасы, студень, пироги и блины — чтобы следующий год был таким же сытым и богатым.

По давнему украинскому обычаю в этот вечер водят "Маланку" и "Козу" — древние обрядовые действа с переодеваниями, песнями и шутками, олицетворяющими пробуждение жизни и обновление природы. Щедрый вечер издавна считается особым временем единения семьи: за праздничным столом собираются близкие и обмениваются теплыми словами, желая друг другу благополучия, здоровья и доброй судьбы в грядущем году.

По случаю праздника "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и праздничных картинок с красивыми пожеланиями, которые можно прислать знакомым, друзьям и родным, чтобы поделиться праздничным настроением в этот день.

