Навіщо опівночі відчиняти двері? Цікаві прикмети на Новий рік, щоб залучити удачу, кохання та гроші

Ці прикмети існує вже давно

Зовсім скоро Новий рік, і кожен хоче, щоб він приніс позитивну енергію, якнайбільше достатку та удачі. Є кілька простих, але сильних прикмет, на які варто звернути увагу.

"Телеграф" розповів, як можна задобрити Червоного Вогняного Коня. Проведіть кілька новорічних обрядів та уважно спостерігайте за всім навколо.

Прикмети на Новий рік

Перед настанням Нового року важливо дотримуватися старовинних прикмет, щоб залучити удачу, достаток і гармонію в дім.

Прикмети на Новий рік, Фото: ШІ

У цей день не можна виносити сміття, інакше разом з відходами "піде" згода та мир у сім’ї.

Щоб забезпечити фінансовий добробут, на святковий стіл традиційно потрібно подати кашу, а зерном посипати рідних та друзів. Зерно — це символ майбутнього багатства та достатку.

Опівночі на хвилину необхідно відчинити двері: це допомагає відпустити старе та впустити в дім нові можливості та свіжу енергію.

Щоб гроші водилися весь рік, тримайте купюру під бій курантів. Вважається, що вона "заряджається" на успіх та достаток. Цієї ночі також важливо не сваритися і не ображатися, щоб у новому році зберігати мир та тепло в сім’ї.

Що потрібно зробити у новорічну ніч, Фото: ІІ

Новий одяг у новорічну ніч приваблює щастя та зміни. Навіть маленька деталь символізує оновлення, нові можливості та приємні події у житті.

І, звичайно, загадайте бажання під бій курантів. Хтось пише бажання на папірці, спалює його, кидає попіл у келих із шампанським і випиває до останньої секунди, а хтось вважає за краще з’їсти 12 виноградинок, думаючи про своє бажання в момент кожного удару курантів. Головне — вірити, що бажання обов’язково здійсниться.

Щобільше, є кілька прикмет, на які варто звернути увагу у новорічну ніч. Наприклад, чим багатшим і різноманітнішим є святковий стіл, тим успішнішим буде наступний рік. Пчихнути за столом — на щастя та радість у новому році.

Якщо першою людиною, яку самотня дівчина зустріне у новорічну ніч, буде чоловік, це обіцяє їй швидке заміжжя.

У Новий рік важливо скуштувати всі страви зі столу навіть по маленькій порції. Згідно з народними повір’ями, це гарантує сите, щасливе життя та достаток.

Прикмети та обряди на Новий рік, Фото: ШІ

Пляма на одязі новорічної ночі теж вважається хорошим знаком і провісником радісних подій. Якщо випадково розбився посуд, це теж на щастя: досить сказати вголос: "Нехай це буде гіршим, що могло статися", після чого обережно викинути уламки у сміття, не торкаючись їх руками.

