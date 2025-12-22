У жодному разі не робіть цього у новорічну ніч: 6 речей, які притягнуть біду і відберуть удачу

Удача буде слідувати за вами по п’ятах, якщо прислухаєтеся до цих порад

Ось і наближається 2026 рік — рік Червоного Вогняного Коня за східним календарем. Це знак потужної енергії, швидкості та шляхетності, який не терпить ліні та хаосу.

Щоб не відлякати удачу і задобрити норовливу тварину, важливо знати про головні табу святкової ночі. "Телеграф" назвав шість речей, яких треба уникати, щоб не розгнівати покровительку нового року.

1. Заборона на "кінські" страви і конину

Найсуворіша заборона стосується святкового столу. Категорично не можна подавати страви з конини. Також краще обмежити вживання важких напівфабрикатів та фастфуду. Кінь цінує натуральну їжу: овочі, зелень, фрукти та злаки.

2. Ні зневіри і самотності

Кінь — тварина табунна. Зустрічати 2026 рік на самоті або в пригніченому настрої — погана прикмета. Навіть якщо ви не плануєте галасливу вечірку, постарайтеся зателефонувати близьким. Сварки, крики та з’ясування стосунків у новорічну ніч можуть "запрограмувати" весь рік на конфлікти.

Фото: freepik

Головна порада: Вогняний Кінь любить рух та щирість. Проведіть цю ніч активно, з танцями та сміхом, і тоді удача буде слідувати за вами по п’ятах усі 365 днів!

3. Відмовтеся від неохайності і старих речей

Зустрічати рік Вогняного Коня у брудному, рваному чи старому домашньому одязі — означає проявити неповагу до символу року. Вогненна стихія вимагає яскравості та лоску. Також краще не входити у новий рік із безладом в оселі: немитий посуд та гори сміття "заблокують" приплив нової енергії.

4. Не беріть і не давайте в борг

Ця заборона актуальна для будь-якого Нового року, але в рік Коня вона набуває особливої сили. Вважається, що фінансові зобов’язання, взяті або дані 31 грудня або 1 січня, призведуть до того, що весь рік ви "пахатимете" на чужі цілі без особистої вигоди.

5. Уникайте "водних" кольорів в одязі

Оскільки 2026 рік проходить під егідою Вогню, стихія Води вступає з ним у конфлікт. Не вибирайте для новорічної ночі вбрання синього, блакитного та чорного кольорів. Натомість віддайте перевагу червоному, помаранчевому, золотому або білому.

Фото: freepik

6. Заборона на важку працю

Кінь хоч і працьовитий, але у свою святкову ніч він повинен відпочивати. Не залишайте на вечір 31 грудня важку роботу, генеральне прибирання чи прання. Вважається, що той, хто надривається новорічної ночі, проведе весь рік у виснажливих і безплідних турботах.

Раніше ми писали, що можна подарувати на Новий 2026 рік батькам. Також ми писали, який подарунок сподобається подрузі та коханому чоловікові.