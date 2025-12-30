Прибиральниця може купити дороге авто: українка розповіла про переваги проживання в цій країні (відео)

В чому виграє ця країна

Українка, яка понад рік живе в США, розповіла про головні "плюси" цієї країни. Вона виділила ключові моменти, які впливають на комфортне проживання.

Юлія поділилася власним досвідом у відео в ТікТок. Вона виокремила п'ять переваг.

Перший "плюс" — реальні можливості почати все з нуля. За її словами, американців не цікавить, ким ти був раніше, важливо лише, що ти готовий робити зараз. Тому в США можна побачити прибиральницю на дорогій машині або продавця з новим авто — комфорт тут не про статус, а про звичайні потреби.

Ще один плюс — зарплата. Навіть мінімальна оплата дозволяє покривати базові потреби і відкладати на відпочинок.

Вона також зазначила, що Америка велика і красива, а подорожі по країні приносять справжнє задоволення.

Свобода — ще один важливий плюс. Тут ніхто не осуджує за зовнішній вигляд, кожен одягається, як йому зручно, і сусіди не втручаються у твоє життя. Американці цінують права та свободу кожної людини.

Також варто відзначити різноманіття магазинів. Можна купити практично будь-що — одяг, їжу, навіть брендові речі за доступними цінами, враховуючи зарплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про досвід українців, які обрали Португалію замість Німеччини для проживання.