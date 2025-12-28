Податки, доступне житло та природа: чому українці обрали саме цю країну замість Німеччини (відео)

Це місце має унікальну і красиву природу

Українка розповіла, чому вона з чоловіком вирішили залишити Німеччину і переїхати на Мадейру. Вона назвала кілька причин, які змінили їхнє життя, і пояснила, чому життя на острові виявилося привабливішим за життя в попередній країні.

Причини переїзду виявилися несподіваними і стосуються не лише клімату чи роботи. Детальніше Вікторія розповіла на відео в ТікТок.

За словами жінки, перша причина переїзду — податкові пільги для самозайнятих на Мадейрі. Пара давно була незадоволена високими податками в Німеччині, тому навіть тимчасові послаблення на Мадейрі стали вагомим аргументом для переїзду.

Ще одне — житло. Чоловік працює онлайн, тому для пари було важливо знайти квартиру з сучасним ремонтом. Вони переглянули варіанти в Італії, Іспанії та на материковій Португалії, але або не могли знайти потрібне житло, або ціни були дуже високими. На Мадейрі вони знайшли новобудови з ремонтом за більш-менш доступними цінами.

Також подружжя думало про майбутнє дитини.

Наша дитина зможе народитися в сонячному місті з теплим океанічним кліматом. Зможе гратися на дитячому майданчику біля океану і навіть взимку не носити 33 шари одягу Вікторія

Крім того, роль зіграли місцеві жителі. Португальці, за її словами, дуже добрі та привітні. Вони завжди готові допомогти й насолоджуються життям. Вікторія додала, що вони з чоловіком втомилися від німецького менталітету, постійних перегонів та негативу у повсякденному житті.

