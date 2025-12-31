Привітання з Новим роком для СМС, Viber, Facebook і Telegram: короткі вірші, яскраві листівки
Надішліть гарне побажання всього найкращого дорогим людям
З настанням 2026 року ритм життя прискорюється, і не завжди є можливість подзвонити кожній близькій людині. У цифрову епоху найкращий спосіб подарувати посмішку та святковий настрій – відправити душевне повідомлення у месенджері.
"Телеграф" зібрав для вас найактуальніші та найкрасивіші привітання, які ідеально підійдуть для Viber, Telegram, WhatsApp або вашої стрічки у Facebook. У добірці — найкращі короткі вірші та яскраві оригінальні листівки.
***
Вітаю з Новим роком щиро!
Чого бажаю? Звісно, миру.
А ще здоров`я, це важливо,
І грошового вам напливу,
І романтичного кохання,
І щоб здійснилися жадання,
Рік кращим був, аніж минулий,
Натхнення щоб душа відчула!
З роком Новим, з новим щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
Новий рік — чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка!
З Новим роком вас усіх
Щиро хочу привітати!
Буде хай добро та сміх,
Миру хочу побажати!
Хай в новому році будуть
Щастя, радість і кохання,
Злагода у дім прибуде,
Хай здійсняться всі бажання!
З Новим роком привітаю!
Нехай щастя він несе,
Сміху, радості без краю,
Успіхів понад усе.
Щоб складалися всі плани,
Щоб везіння вас любило,
Нехай рік щасливим стане —
Щастя, мудрості і сили!
З Новим роком! Миру зичу,
Сил, здоров`я, вдалих справ.
Щоби успіх таємничу
До вас стежку протоптав.
Щоб здійснилися всі мрії,
Досягли щоб ви мети.
Хай кохання душу гріє,
Буде більше доброти!
Хай в Новому році світлім
Добре буде всім на світі,
Аби множилися статки,
Щоб було усе в порядку.
Настрою, усмішок щирих,
В кожен дім і хату — миру,
Щоб щасливо зажилося
І все бажане збулося!
Зазначимо, що Новий 2026 рік — це ще один рік нашої сталевої витримки. Раніше "Телеграф" виклав 8 оригінальних побажань українцям у Новий 2026 рік.