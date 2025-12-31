Привітання з Новим роком для СМС, Viber, Facebook і Telegram: короткі вірші, яскраві листівки

Надішліть гарне побажання всього найкращого дорогим людям

З настанням 2026 року ритм життя прискорюється, і не завжди є можливість подзвонити кожній близькій людині. У цифрову епоху найкращий спосіб подарувати посмішку та святковий настрій – відправити душевне повідомлення у месенджері.

"Телеграф" зібрав для вас найактуальніші та найкрасивіші привітання, які ідеально підійдуть для Viber, Telegram, WhatsApp або вашої стрічки у Facebook. У добірці — найкращі короткі вірші та яскраві оригінальні листівки.

***

Вітаю з Новим роком щиро!

Чого бажаю? Звісно, миру.

А ще здоров`я, це важливо,

І грошового вам напливу,

І романтичного кохання,

І щоб здійснилися жадання,

Рік кращим був, аніж минулий,

Натхнення щоб душа відчула!

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

Новий рік — чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка!

З Новим роком вас усіх

Щиро хочу привітати!

Буде хай добро та сміх,

Миру хочу побажати!

Хай в новому році будуть

Щастя, радість і кохання,

Злагода у дім прибуде,

Хай здійсняться всі бажання!

З Новим роком привітаю!

Нехай щастя він несе,

Сміху, радості без краю,

Успіхів понад усе.

Щоб складалися всі плани,

Щоб везіння вас любило,

Нехай рік щасливим стане —

Щастя, мудрості і сили!

З Новим роком! Миру зичу,

Сил, здоров`я, вдалих справ.

Щоби успіх таємничу

До вас стежку протоптав.

Щоб здійснилися всі мрії,

Досягли щоб ви мети.

Хай кохання душу гріє,

Буде більше доброти!

Хай в Новому році світлім

Добре буде всім на світі,

Аби множилися статки,

Щоб було усе в порядку.

Настрою, усмішок щирих,

В кожен дім і хату — миру,

Щоб щасливо зажилося

І все бажане збулося!

Зазначимо, що Новий 2026 рік — це ще один рік нашої сталевої витримки. Раніше "Телеграф" виклав 8 оригінальних побажань українцям у Новий 2026 рік.