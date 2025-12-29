Як оригінально привітати колег з Новим роком 2026 прозою: ідеї подарунків і святкових листівок

"Телеграф" зібрав добірку ідей, що допоможуть легко визначитися з вибором

Новий 2026 рік уже на порозі. І хоча через війну святкові корпоративи мають трішки обмежений характер, бажання створити святковий настрій нікуди не зникло. Навіть якщо керівництво відмовилося від святкувань, це зовсім не привід залишати колег без теплих слів і символічних подарунків.

У багатьох офісах традиційно грають у "Таємного Санту", аби кожен співробітник отримав сюрприз. Та обрати подарунок колезі, особливо якщо ви не надто добре знайомі, — завдання не з простих. "Телеграф" підготував добірку універсальних ідей, які допоможуть визначитися з вибором:

планер або щоденник;

стильна канцелярія;

контейнер для перекусів;

набір для догляду за руками — особливо актуально взимку;

мило ручної роботи;

подарунковий чай;

красиво запаковані ялинкові прикраси;

солодощі, пляшечка шампанського чи іншого алкоголю;

плед, шарф або теплі рукавички.

Якщо ж ви добре знаєте людину, з якою давно працюєте, обрати подарунок буде значно легше. Водночас варто уникати косметики, одягу, релігійної тематики та жартівливих "приколів". А для тих, хто працює дистанційно або хоче привітати всіх колег одразу, "Телеграф" пропонує новорічні листівки до року Вогняного Коня 2026, які легко надіслати онлайн.

Привітання з Новим роком 2026 колегам: проза і листівки

Колеги! Ну, ось і пройшов ще один рік, коли ми всі разом славно потрудилися! Бажаю, щоб у Новому році ми не тільки добре працювали, але і отримували хороші гроші! Нехай їх буде рівно стільки, скільки кожен з нас хоче! З Новим роком!

Настає Новий рік – час підбивати підсумки та будувати плани. Вітаю весь наш згуртований колектив з цим святом! Нехай кожен співробітник у прийдешньому році підніметься на наступний професійний ступінь, досягне нової мети, отримає заслужену нагороду! Здоров'я вам та добробуту!

Колеги, з Новим Роком! Нехай у ваших домівках панує чарівна атмосфера прекрасного зимового свята та за столом піднімаються радісні тости, а від старого року залишаються тільки хороші спогади. Відпочивайте і набирайтесь сил і креативу — нас чекають великі справи!

Нехай у 2026 році зарплата значно збільшиться, щоб не встигати її витрачати. Нехай графік робочий стане комфортним і зручним, а робочі будні приносять щасливі хвилини.

