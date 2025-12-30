Ціль у рік Коня 2026 – не відкинути копита. Найсмішніші анекдоти про Новий рік, меми та відео-приколи

Як би не було сумно — вам точно стане весело!

Потрібно зустрічати 2026 рік у всеозброєнні: з оптимізмом у серці та підковами на удачу. Символ наступного року — Вогняний Кінь — обіцяє бути жвавим, так що головний девіз для кожного з нас звучить дуже просто: "Головне — не відкинути копита в цьому шаленому галопі!".

Поки одні складають списки досягнень, "Телеграф" пропонує розпочати рік із правильної дози сміху. У нашій добірці – найкращий гумор, який допоможе вам розслабитися у святкові дні, повеселитися та покращити собі настрій у непростий для країни час.

Новорічні анекдоти, меми і відео

— Ви на Новий рік куди плануєте?

— Обличчям у салат.

- Які плани на новорічні свята?

- Це питання чи спроба принизити?

У новорічні свята трапляються різні чарівні речі. Можна, наприклад, погладшати на п’ять кілограмів за два дні.

"Око сіпається в такт гірляндам". Українці прозвітували про підготовку до Нового року.

Ось прокидаєшся, відкриваєш стрічку новин, а довкола — такий же піпець, тільки тепер ще й з гірляндами.

Пропоную у новорічні свята продавати таксистам продукти у магазинах у 2 рази дорожче. Так буде чесно!

У грудні холодильник перетворюється на музей недоторканних запасів: дивитися можна, їсти ні…

Відключення світла та війна позбавляють українців звичних радощів, але навіть у цих умовах важливо знаходити приводи для посмішки — наприклад, у кумедних жартах із котами та їхньою улюбленою новорічною "жертвою" — ялинкою.