Ціль у рік Коня 2026 – не відкинути копита. Найсмішніші анекдоти про Новий рік, меми та відео-приколи

Тетяна Кармазіна
Приколи про Новий рік 2026
Приколи про Новий рік 2026. Фото Колаж "Телеграфу"

Як би не було сумно — вам точно стане весело!

Потрібно зустрічати 2026 рік у всеозброєнні: з оптимізмом у серці та підковами на удачу. Символ наступного року — Вогняний Кінь — обіцяє бути жвавим, так що головний девіз для кожного з нас звучить дуже просто: "Головне — не відкинути копита в цьому шаленому галопі!".

Поки одні складають списки досягнень, "Телеграф" пропонує розпочати рік із правильної дози сміху. У нашій добірці – найкращий гумор, який допоможе вам розслабитися у святкові дні, повеселитися та покращити собі настрій у непростий для країни час.

Новорічні анекдоти, меми і відео

мем про новий рік

— Ви на Новий рік куди плануєте?

— Обличчям у салат.

прикол новий рік 2026
новий рік смішна картинка

- Які плани на новорічні свята?

- Це питання чи спроба принизити?

новорічний мем
гумор про новий рік

У новорічні свята трапляються різні чарівні речі. Можна, наприклад, погладшати на п’ять кілограмів за два дні.

жарт на новий рік
новий рік прикол

"Око сіпається в такт гірляндам". Українці прозвітували про підготовку до Нового року.

смішна картинка новий рік 2026
гумор новорічний 2026

Ось прокидаєшся, відкриваєш стрічку новин, а довкола — такий же піпець, тільки тепер ще й з гірляндами.

мем про новий рік
новий рік 2026 жарти

Пропоную у новорічні свята продавати таксистам продукти у магазинах у 2 рази дорожче. Так буде чесно!

новий 2026 гумор
меми про новий рік 2026

У грудні холодильник перетворюється на музей недоторканних запасів: дивитися можна, їсти ні…

приколи на новий рік 2026
новий рік 2026 смішні приколи
новий рік курйози
новий 2026 рік меми

Відключення світла та війна позбавляють українців звичних радощів, але навіть у цих умовах важливо знаходити приводи для посмішки — наприклад, у кумедних жартах із котами та їхньою улюбленою новорічною "жертвою" — ялинкою.

