Поздравления с Новым годом для СМС, Viber, Facebook и Telegram: короткие стихи, яркие открытки
Отправьте красивое пожелание всего наилучшего дорогим людям
С наступлением 2026 года ритм жизни ускоряется, и не всегда есть возможность позвонить каждому близкому человеку. В цифровую эпоху лучший способ подарить улыбку и праздничное настроение — отправить душевное сообщение в мессенджере.
"Телеграф" собрал для вас самые актуальные и красивые поздравления, которые идеально подойдут для Viber, Telegram, WhatsApp или вашей ленты в Facebook. В подборке — самые лучшие короткие стихи и яркие, оригинальные открытки.
***
С Новым годом вас, друзья!
Без него никак нельзя.
Счастья, радости, удачи
И здоровья всем в придачу!
Чтоб жилось всем хорошо,
На душе было светло.
Чтобы Ангел вас хранил,
И чтоб год веселым был!
Пожелаю в Новый год,
Чтобы шел год без хлопот,
Подарил Вам много счастья
И укрыл от всех ненастий.
Пусть случится волшебство,
Дарит радость торжество.
Пусть все сбудутся мечты.
Счастья, мира, доброты!
Волшебный праздник наступил
С надеждою и верой.
Здоровья вам, любви и сил,
Достичь желаний светлых!
Пусть полной чашей будет дом,
Пусть рядом — все родные.
А Новый год исполнит всё,
О чём его просили!
В Новый год любви желаю,
Процветания и успехов,
Ярких сбывшихся желаний,
Больше радости и смеха!
Пусть искрится нежность в сердце,
Чертит счастье там узоры,
Ждёт добро за каждой дверцей,
Чтоб мечты сбывались вскоре!
Желаю в Новый год тепла,
Любви, достатка, мира,
Чтоб жизнь счастливою была,
Наполненной, красивой.
Желаю в жизни волшебства
Не только этой ночью,
А чтобы все твои дела
Решались так, как хочешь!
Желаю в Новый год добра,
Везения, радости, тепла,
И чтоб у каждого всегда
Любовь взаимная была.
Пускай сопутствует успех,
Повсюду слышен будет смех,
Пусть непременно в Новый год
Мечты исполнятся у всех!
Поздравляю с Новым годом!
И желаю от души,
Чтобы все события были
Позитивны, хороши.
Старый год пускай с собою
Все печали заберет,
Будет ярким и успешным
Этот классный Новый год.
С Новым годом, дорогие!
Будьте счастливы всегда,
Пусть мечты осуществятся,
Не грустите никогда.
Пусть удача к вам заходит,
И любовь царит внутри,
Я здоровья вам желаю,
Яркими пусть будут дни.
С Новым годом, с счастьем новым,
Всем успехов и добра,
Станет год пускай путёвым,
Денег, радости, тепла!
Море счастья обещает
И подарит всем любви,
И карьера расцветает,
И приносят смысл дни.
Отметим, что Новый 2026 год — это еще один год нашей стальной выдержки. Ранее "Телеграф" выложил 8 оригинальных пожеланий украинцам в Новый 2026 год.