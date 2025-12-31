Поздравления с Новым годом для СМС, Viber, Facebook и Telegram: короткие стихи, яркие открытки

Отправьте красивое пожелание всего наилучшего дорогим людям

С наступлением 2026 года ритм жизни ускоряется, и не всегда есть возможность позвонить каждому близкому человеку. В цифровую эпоху лучший способ подарить улыбку и праздничное настроение — отправить душевное сообщение в мессенджере.

"Телеграф" собрал для вас самые актуальные и красивые поздравления, которые идеально подойдут для Viber, Telegram, WhatsApp или вашей ленты в Facebook. В подборке — самые лучшие короткие стихи и яркие, оригинальные открытки.

***

С Новым годом вас, друзья!

Без него никак нельзя.

Счастья, радости, удачи

И здоровья всем в придачу!

Чтоб жилось всем хорошо,

На душе было светло.

Чтобы Ангел вас хранил,

И чтоб год веселым был!

Пожелаю в Новый год,

Чтобы шел год без хлопот,

Подарил Вам много счастья

И укрыл от всех ненастий.

Пусть случится волшебство,

Дарит радость торжество.

Пусть все сбудутся мечты.

Счастья, мира, доброты!

Волшебный праздник наступил

С надеждою и верой.

Здоровья вам, любви и сил,

Достичь желаний светлых!

Пусть полной чашей будет дом,

Пусть рядом — все родные.

А Новый год исполнит всё,

О чём его просили!

В Новый год любви желаю,

Процветания и успехов,

Ярких сбывшихся желаний,

Больше радости и смеха!

Пусть искрится нежность в сердце,

Чертит счастье там узоры,

Ждёт добро за каждой дверцей,

Чтоб мечты сбывались вскоре!

Желаю в Новый год тепла,

Любви, достатка, мира,

Чтоб жизнь счастливою была,

Наполненной, красивой.

Желаю в жизни волшебства

Не только этой ночью,

А чтобы все твои дела

Решались так, как хочешь!

Желаю в Новый год добра,

Везения, радости, тепла,

И чтоб у каждого всегда

Любовь взаимная была.

Пускай сопутствует успех,

Повсюду слышен будет смех,

Пусть непременно в Новый год

Мечты исполнятся у всех!

Поздравляю с Новым годом!

И желаю от души,

Чтобы все события были

Позитивны, хороши.

Старый год пускай с собою

Все печали заберет,

Будет ярким и успешным

Этот классный Новый год.

С Новым годом, дорогие!

Будьте счастливы всегда,

Пусть мечты осуществятся,

Не грустите никогда.

Пусть удача к вам заходит,

И любовь царит внутри,

Я здоровья вам желаю,

Яркими пусть будут дни.

С Новым годом, с счастьем новым,

Всем успехов и добра,

Станет год пускай путёвым,

Денег, радости, тепла!

Море счастья обещает

И подарит всем любви,

И карьера расцветает,

И приносят смысл дни.

Отметим, что Новый 2026 год — это еще один год нашей стальной выдержки. Ранее "Телеграф" выложил 8 оригинальных пожеланий украинцам в Новый 2026 год.