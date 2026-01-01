В Україні з 1 січня щеплюють дівчат від ВПЛ: кого це стосується та від чого захищає

Щеплення проводитимуть препаратом американського виробництва

В Україні з 1 січня 2026 року почав діяти новий календар профілактичних щеплень. Цьогоріч додалась нова вакцина — для дівчат від вірусу папіломи людини.

Що потрібно знати:

Дівчат вакцинують одноразово у віці 12–13 років, з 9 років — для груп ризику

Щеплення спрямоване на профілактику раку шийки матки, який у 70% випадків пов’язаний з ВПЛ

В Україні щороку фіксують близько 3 тис. випадків раку шийки матки

Також змінено терміни введення деяких інших обов’язкових вакцин

Згідно з календарем щеплень від Міністерства охорони здоров'я, вакцину від вірусу папіломи людини вводять однократно для дівчат віком від 12 до 13 років включно. Дівчатам з груп ризику, щеплення можна проводити з 9 років. Вакцина покликана знизити ризики хвороб та смертей від раку шийки матки.

Дев'ятивалентна вакцина вже доставлена в регіони. Друга частина надійде влітку 2026 року. Вакцина, придбана Україною, це "Гардасил" (США) захищає від 9 типів ВПЛ, зокрема найнебезпечніших — 16 і 18. Щеплення проти ВПЛ вже входить до національних програм імунізації у 149 країнах світу, серед яких Австралія Канада, Нова Зеландія, Південна Корея, більшість країн ЄС.

Вакцинація від ВПЛ в Україні в рамках календаря щеплень буде відбуватися препаратом Гардасил 9 / Фото: moz.gov.ua

Що таке вірус папіломи людини?

Як пояснюють в МОЗ, вірус папіломи людини — це поширена група вірусів, що передаються переважно статевим шляхом і вражають шкіру та слизові. Він може спричиняти бородавки, а окремі типи — онкологічні захворювання, зокрема рак шийки матки. Існує понад 200 типів ВПЛ, частина з них має високий онкоризик. За даними ВООЗ, ВПЛ є причиною до 70% випадків раку шийки матки. В Україні щороку фіксують близько 3 тисяч таких випадків, а рівень смертності — у 2,5 раза вищий, ніж у середньому по ЄС.

Інші зміни в календарі щеплень

Окрім нової вакцини від ВПЛ, деякі стандартні змінили час введення. Так, від туберкульозу щеплюватимуть на другу добу життя, від гепатиту B разом з іншими багатокомпонентними вакцинами, а вакцину КПК вводять в 1 та 4 рік, а не 1 та 6, як раніше.

Календар щеплень в Україні з 2026 року

