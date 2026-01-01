В Україні з 1 січня щеплюють дівчат від ВПЛ: кого це стосується та від чого захищає
Щеплення проводитимуть препаратом американського виробництва
В Україні з 1 січня 2026 року почав діяти новий календар профілактичних щеплень. Цьогоріч додалась нова вакцина — для дівчат від вірусу папіломи людини.
Що потрібно знати:
- Дівчат вакцинують одноразово у віці 12–13 років, з 9 років — для груп ризику
- Щеплення спрямоване на профілактику раку шийки матки, який у 70% випадків пов’язаний з ВПЛ
- В Україні щороку фіксують близько 3 тис. випадків раку шийки матки
- Також змінено терміни введення деяких інших обов’язкових вакцин
Згідно з календарем щеплень від Міністерства охорони здоров'я, вакцину від вірусу папіломи людини вводять однократно для дівчат віком від 12 до 13 років включно. Дівчатам з груп ризику, щеплення можна проводити з 9 років. Вакцина покликана знизити ризики хвороб та смертей від раку шийки матки.
Дев'ятивалентна вакцина вже доставлена в регіони. Друга частина надійде влітку 2026 року. Вакцина, придбана Україною, це "Гардасил" (США) захищає від 9 типів ВПЛ, зокрема найнебезпечніших — 16 і 18. Щеплення проти ВПЛ вже входить до національних програм імунізації у 149 країнах світу, серед яких Австралія Канада, Нова Зеландія, Південна Корея, більшість країн ЄС.
Що таке вірус папіломи людини?
Як пояснюють в МОЗ, вірус папіломи людини — це поширена група вірусів, що передаються переважно статевим шляхом і вражають шкіру та слизові. Він може спричиняти бородавки, а окремі типи — онкологічні захворювання, зокрема рак шийки матки. Існує понад 200 типів ВПЛ, частина з них має високий онкоризик. За даними ВООЗ, ВПЛ є причиною до 70% випадків раку шийки матки. В Україні щороку фіксують близько 3 тисяч таких випадків, а рівень смертності — у 2,5 раза вищий, ніж у середньому по ЄС.
Інші зміни в календарі щеплень
Окрім нової вакцини від ВПЛ, деякі стандартні змінили час введення. Так, від туберкульозу щеплюватимуть на другу добу життя, від гепатиту B разом з іншими багатокомпонентними вакцинами, а вакцину КПК вводять в 1 та 4 рік, а не 1 та 6, як раніше.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні загалом безкоштовно вакцинують від 11 захворювань. Якщо людина хоче вакцинуватися за межами календаря, наприклад від грипу, вакцину можна придбати окремо, та з цим у 2025 були труднощі.
