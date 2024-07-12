Не тільки щеплення та стоматолог: яких лікарів слід відвідати перед мобілізацією

Перед мобілізацією краще перевірити стан здоров’я

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Перед мобілізацією слід відвідати деяких лікарів.

Про це пише НСЗУ. Там розповіли, які щеплення необхідно зробити та яких лікарів відвідати перед мобілізацією.

Спершу слід перевірити, чи працює сімейний лікар, з яким укладено декларацію. Якщо ні, то потрібно скласти нову.

Варто навідатися до сімейного лікаря. У разі потреби він може видати направлення на певні обстеження або на консультацію до іншого медичного фахівця.

Якщо за станом здоров’я необхідно приймати "Доступні ліки", слід домовитися з лікарем про дистанційний зв’язок. Лікар може виписати е-рецепт навіть без вашої присутності. Отримати їх можна безкоштовно або з невеликою оплатою.

Також варто перевірити наявність щеплень — наприклад, від правця або гепатиту В. Деякі з них безплатні, а за деякі доведеться заплатити.

Крім того, у НСЗУ порадили також відвідати стоматолога.

"Програма медичних гарантій не покриває планової стоматологічної допомоги дорослим, але краще вчасно виявити проблеми із зубами та запобігти ускладненням", — додали в НСЗУ.

Раніше ми писали, який вік найкраще для мобілізації. Також "Телеграф" розповідав, кого призовуть до армії після 16 липня і які спеціальності потрібні у ЗСУ.