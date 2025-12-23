Новий календар щеплень в Україні: що зміниться з 1 січня

Деякі щеплення робитимуть уже в перший день життя дитини

З 1 січня 2026 року в Україні розпочне діяти новий календар профілактичних щеплень. Головним нововведенням стане безкоштовна одноразова вакцинація проти вірусу папіломи людини для дівчаток віком 12–13 років.

Що потрібно знати:

Обов’язкова вакцинація охоплюватиме 11 інфекційних захворювань

Змінено схему вакцинації проти гепатиту B

Вакцинацію БЦЖ проти туберкульозу проводитимуть уже через 24 години після народження дитини

Оновлений календар профілактичних щеплень оприлюднили Міністерство охорони здоров’я. Перелік охоплюватиме обов’язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань:

туберкульоз,

гепатит B,

кір,

паротит,

краснуха,

поліомієліт,

дифтерія,

правець,

кашлюк,

ХІБ-інфекція

та вірус папіломи людини (ВПЛ).

Ключові зміни

Головне оновлення — це введення одноразової безоплатної вакцинації проти ВПЛ для дівчаток віком 12-13 років. Для реалізації цього кроку закуплено сучасну 9-валентну вакцину.

Крім того, скориговано схему вакцинації проти вірусного гепатиту В. Щеплення проводитимуться у віці 2, 4, 6 та 18 місяців, що дозволить використовувати комбіновані вакцини (АКДП + Hib + ВГВ) та скоротити кількість ін’єкцій та візитів до лікаря.

При цьому вакцинація від гепатиту B проводиться окремо: в 1-й день життя, далі у 2 і 6 місяців.

Зміни торкнулися щеплень КПК (кір, паротит, краснуха). З 2026 року вакцинацію планують проводити у віці 1 та 4 років замість нинішніх 1 та 6 років. У МОЗ вважають, що це забезпечить більш ранній захист дітей та знизить ризик тяжкого перебігу захворювання та ускладнень.

БЦЖ проти туберкульозу робитимуть вже через 24 години після народження дитини, а не на 3–5 день життя, як це передбачено чинним календарем.

