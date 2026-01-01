В Украине с 1 января прививают девочек от ВПЧ: кого это касается и от чего защищает

Прививки будут проводить препаратом американского производства

В Украине с 1 января 2026 года начал действовать новый календарь профилактических прививок. В этом году добавилась новая вакцина – для девочек от вируса папилломы человека.

Что нужно знать:

Девочек вакцинируют однократно в возрасте 12-13 лет, с 9 лет — для групп риска

Прививка направлена на профилактику рака шейки матки, который в 70% случаев связан с ВПЧ

В Украине ежегодно фиксируют около 3 тыс. случаев рака шейки матки

Также изменены сроки введения некоторых других обязательных вакцин

Согласно календарю прививок от Министерства здравоохранения, вакцину от вируса папилломы человека вводят однократно для девочек от 12 до 13 лет включительно. Девочкам из групп риска, прививки можно проводить с 9 лет. Вакцина призвана снизить риски болезней и смертей от рака шейки матки.

Девятивалентная вакцина уже доставлена в регионы. Вторая часть поступит летом 2026 года. Вакцина, приобретенная Украиной, это "Гардасил" (США) защищает от 9 типов ВПЧ, в том числе самых опасных — 16 и 18. Прививки против ВПЧ уже входят в национальные программы иммунизации в 149 странах мира, среди которых Австралия Канада, Новая Зеландия, Южная Корея.

Вакцинация от ВПЧ в Украине в рамках календаря прививок будет происходить препаратом Гардасил 9/Фото: moz.gov.ua

Что такое вирус папилломы человека?

Как поясняют в Минздраве, вирус папилломы человека – это распространенная группа вирусов, которые передаются преимущественно половым путем и поражают кожу и слизистые. Он может вызывать бородавки, а отдельные типы – онкологические заболевания, в частности рак шейки матки. Существует более 200 типов ВПЧ, часть из них имеет высокий онкориск. По данным ВОЗ, ВПЧ является причиной до 70% случаев рака шейки матки. В Украине ежегодно фиксируют около 3 тысяч таких случаев, а уровень смертности в 2,5 раза выше, чем в среднем по ЕС.

Другие изменения в календаре прививок

Кроме новой вакцины от ВПЧ некоторые стандартные изменили время введения. Так, от туберкулеза будут прививаться на вторые сутки жизни, от гепатита B вместе с другими многокомпонентными вакцинами, а вакцину КПК вводят в 1 и 4 год, а не 1 и 6, как раньше.

Календарь прививок в Украине с 2026 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине всего бесплатно вакцинируют от 11 заболеваний. Если человек хочет вакцинироваться за пределами календаря, например от гриппа, вакцину можно приобрести отдельно, и с этим в 2025 году были трудности.