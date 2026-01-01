"День закоханих у мінералку": найсмішніші меми та приколи про 1 січня

Перший день Нового 2026 року може бути тяжким через нічне святкування

Ось і настав Новий 2026 рік. Це улюблене свято багатьох українців, там як вони збираються за святковим столом та весело відзначають початок нового періоду в житті. Однак, після нічних застіль, на ранок 1 січня, може боліти голова і бути трохи не по собі після вжитого алкоголю.

Підняти собі настрій і продовжити святкову атмосферу допоможуть веселі меми та фотожаби, в яких багато хто впізнає себе. Щоб 1 січня не стало важким днем, потрібно запастись мінералкою і бути готовими доїдати "торішні" салати та інші смаколики. А гортання стрічки із веселими картинками наповнить цей день посмішками та веселим сміхом.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми, картинки та фотожаби про 1 січня, щоб підняти вам настрій після новорічної ночі або з похмілля.

Приколи та меми про 1 січня

