З Новим роком та Різдвом! Теплі привітання у картинках і віршах українською мовою

Привітайте близьких людей зі святами оригінальною картинкою чи віршами

У ніч із середи 31 грудня на четвер 1 січня настає Новий 2026 рік. Цей святковий час наповнений теплим спілкуванням з близькими людьми, привітаннями та святковою атмосферою. Зараз саме час привітати близьких зі святами Нового року та Різдва та побажати їм всього найкращого у 2026 році.

"Телеграф" підготував милі листівки та теплі привітання у віршах українською мовою, щоб ви могли надіслати рідним та друзям у свято Нового року.

Листівки та привітання у віршах

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

***

Чуєш дзвоники веселі

То вже поруч Новий Рік

В трійці коней заїжджає

Знов до тебе на поріг.

Брязкотять підкови срібні

По засніженій землі,

Кришталевим дзвоном линуть

Побажання золоті.

Перший крок зробив годинник,

Ще одинадцять – і ти

поспішаєш пригадати

Все, що хочеш у житті.

Щирі мрії линуть в небо

І твій ангел чує їх,

Він завжди з тобою поруч

Вранці, ввечері й вночі!

***

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій в оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

***

З Новим роком вас усіх

Щиро хочу привітати!

Буде хай добро та сміх,

Миру хочу побажати!

Хай в новому році будуть

Щастя, радість і кохання,

Злагода у дім прибуде,

Хай здійсняться всі бажання!

***

Незабаром Новий рік

Переступить Ваш поріг!

Хай до Вас він завітає

З тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

Хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між Вами згода буде

Хай Ісус Вас не забуде!

***

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смаколиків в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

***

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий рік –

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Хай моїх поздоровлень потік

У серцях ваших лунко роздасться

І хай вам прийдешній рік

Принесе лише радість та щастя.

***

Нехай любов цвіте під вашим дахом

Живіть без бід, без помилок, без страху!

Живіть, немов у безтурботній казці!

В родинній посмішці, у Божій ласці!

Відчуйте чарівні ангельські кроки

Бо вас весь світ вітає з Новим Роком!

***

В Новий рік бажаю щастя,

Щоб усе гаразд було,

Гарним буде хай ваш настрій,

А в душі — завжди тепло!

Дід Мороз здійснить хай мрії

Заповітні ваші всі,

І валюта, щоб водилась

На картках і в гаманці!

