Вы точно будете в центре внимания: самые красивые и оригинальные тосты на Новый год

Новый год — время празднования, вечеринок и больших застолий. В Украине есть традиция говорить тосты за столом, в которых нужно что-то пожелать и сказать красивые слова для всех присутствующих на празднике. Чтобы не упасть лицом в грязь, стоит заучить красивый тост, чтобы сказать его за столом.

"Телеграф" подготовил подборку красивых и оригинальных тостов для новогоднего застолья, чтобы вы были в центре внимания.

Новогодние тосты на год Красной Огненной Лошади

Пусть в 2026 году Огненная Лошадь домчит вас к самым заветным целям на сверхзвуковой скорости. Желаю, чтобы любая преграда на пути разлетелась в пыль под ударом копыт, а удача сама шла к вам в руки. За нашу стремительную победу во всех начинаниях!

Давайте выпьем за то, чтобы в год Огненной Лошади наше сердце горело страстью, а не тревогой. Пусть энергия этой стихии дает силы на великие дела и согревает ваш дом уютом. Пусть жизнь будет такой же яркой, как праздничный фейерверк!

Желаю в новом году уверенно держаться в седле и всегда контролировать ситуацию. Пусть Огненная Лошадь принесет в ваш дом достаток, благородство и верных друзей, готовых разделить с вами любую дорогу. За успех, который уже скачет к нам навстречу!

Пусть 2026 год станет временем ярких перемен и неудержимого движения вперед. Желаю вам лошадиного здоровья, стальной выдержки и огненного оптимизма в каждом дне. Пьем за то, чтобы каждый прыжок в неизвестность в этом году оказывался прыжком к счастью!

Лошадь — животное верное и сильное, так пусть и ваш круг общения состоит только из надежных людей. Желаю, чтобы огненная стихия года выжгла все старые обиды и осветила путь к новым вершинам. За то, чтобы наш "табун" в новом году стал еще крепче и счастливее!

Веселые и прикольные тосты

Желаю в 2026 году пахать как породистый скакун, но при этом совсем не уставать! Пусть Огненная Лошадь принесет столько денег, чтобы на них можно было купить не только овес, но и личный остров. Пьем за то, чтобы в новом году мы ржали только от счастья!

Пусть в новом году у вас будет столько энергии, чтобы соседи думали, будто у вас в гостиной поселился табун. Желаю не встречать на своем пути "темных лошадок" и всегда скакать в сторону винного погреба или океана. За то, чтобы наши подковы всегда были золотыми, а кошельки — бездонными!

Давайте выпьем за то, чтобы Огненная Лошадь не наступила нам на любимые мозоли, а аккуратно перепрыгнула через все наши проблемы. Пусть ваша жизнь в 2026-м будет как на ипподроме: драйв, азарт и вы всегда — главный фаворит. И пусть единственным "хомутом" на шее будет дорогое колье или стильный галстук!

Желаю вам в 2026 году такой скорости, чтобы инфляция и дедлайны просто не могли вас догнать. Пусть Огненная Лошадь подарит вам стальное здоровье, чтобы печень не знала усталости, а ноги сами несли в пляс. За то, чтобы мы всегда были "на коне", а не под седлом у обстоятельств!

Пью за то, чтобы в год Огненной Лошади у нас всегда был повод для "иго-го" от восторга! Пусть огонь в глазах не гаснет, даже если в бокале уже показалось дно. Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена галопом удачи и рысью достатка, а все "клячи" обходили ваш дом стороной!

