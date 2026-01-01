Тут проводили час богема та вчені: як виглядав найнезвичайніший ресторан Харкова в СРСР

Цей заклад залишиться в пам’яті містян яскравим символом епохи, що минула

Будь-яке місто важко уявити без закладів громадського харчування, які стають не просто місцями для їжі, а справжніми символами епохи. У Харкові за радянських років одним із таких став кафе-ресторан "Харків’янка".

"Телеграф" вирішив розповісти про цей культовий заклад, який довгі роки був улюбленим місцем відпочинку для багатьох містян.

"Харків’янка" розташовувалась на першому поверсі будинку за адресою Сумська, 36/38 та займала значний простір — близько 1400 квадратних метрів. Формат кафе-автомата був новаторським для свого часу.

Тут був відсутній обслуговуючий персонал у звичному розумінні, а відвідувачі самостійно купували жетони, за допомогою яких отримували їжу та напої з автоматів — від бутербродів та кави до коньяку. Саме ця система, а також характерний шум механізмів, що працюють, породили народну назву закладу — "Кулемет".

Харків’янин Володимир Карцовник у Facebook згадував: "Коли відкрили кафе-автомат "Харків’янка" на Сумській, ніхто не думав, що ця назва буде витіснена гучним, як черга, словом — Кулемет! Там все було незвичайно: ліфт з апетитними бутербродами та тістечками за напівкруглими вертикальними вітринами, купівля жетонів, які треба було кинути у щілину автомата, щоб отримати бажане".

"Харків’янка" знаходилась у самому серці міста. Фото: відкриті джерела

Він також зазначав, що особливий попит мала кава з додаванням коньяку. Алкоголь подавався щедро і перебивав смак самого напою, проте саме це надавало певного нальоту богемності та відчуття причетності до "дорослого" життя.

Пізніше у "Харків’янці" відкрився окремий коктейль-бар, до якого вів вузький коридор. Імовірно, це був перший коктейль-бар у місті. За 1 рубль 40 копійок тут можна було замовити коктейль "Вогненна куля" та насолодитися гарною музикою у напівтемряві.

"Кулемет" став точкою тяжіння найрізноманітнішої публіки — від богеми та студентів до викладачів та вчених. Цей простір ставав місцем знайомств, зустрічей та розлучень.

На початку 1990-х років заклад поступово втратив свою самобутність і перетворився на рядове кафе, позбавлене колишнього духу. У 2007 році на цьому місці відкрився ресторан "Кулемет", творці якого спробували переосмислити легенду в новому форматі. Інтер’єр витримали у стилі "революційної романтики ", а центральним образом став Нестор Махно.

Заклад "Кулемет". Фото: Павло Науменко

Проте проєкт виявився недовговічним. Через кілька років ресторан закрився, поступившись місцем закладу японської кухні "Танукі", який працював до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У лютому 2025 року будинок отримав пошкодження внаслідок чергового обстрілу.

Кафе японської кухні "Танукі". Фото: "Редпост"

Історія "Харків’янки" — це не просто розповідь про кафе, а зріз міського життя кількох десятиліть. Такі місця зникають, але пам’ять про них продовжує жити, як частина культурного коду Харкова.

Нагадаємо, у Києві на Хрещатику було чимало відомих та унікальних закладів, до яких можна також віднести й кафе "Грот". Його особливістю були яскраві американські парасольки, які не залишали байдужими киян.