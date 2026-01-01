Здесь проводили время богема и ученые: как выглядел самый необычный ресторан Харькова в СССР

Это заведение останется в памяти горожан ярким символом ушедшей эпохи

Любой город сложно вообразить без заведений общественного питания, которые становятся не просто местами для еды, а настоящими символами эпохи. В Харькове в советские годы одним из таких стал кафе-ресторан "Харків’янка".

"Телеграф" решил рассказать об этом культовом заведении, которое долгие годы было любимым местом отдыха для многих горожан.

"Харків’янка" располагалась на первом этаже дома по адресу Сумская, 36/38 и занимала внушительное пространство — около 1400 квадратных метров. Формат кафе-автомата был новаторским для своего времени.

Здесь отсутствовал обслуживающий персонал в привычном понимании, а посетители самостоятельно приобретали жетоны, с помощью которых получали еду и напитки из автоматов — от бутербродов и кофе до коньяка. Именно эта система, а также характерный шум работающих механизмов породили народное название заведения — "Пулемет".

Харьковчанин Владимир Карцовник в Facebook вспоминал: "Когда открыли кафе-автомат "Харків’янка" на Сумской, никто не думал, что это название будет вытеснено громким, как очередь, словом – Пулемет! Там все было необычно: лифт с аппетитными бутербродами и пирожными за полукруглыми вертикальными витринами, покупка жетонов, которые надо было бросить в щель автомата, чтобы получить желаемое".

"Харків’янка" находилась в самом сердце города. Фото: открытые источники

Он также отмечал, что особым спросом пользовался кофе с добавлением коньяка. Алкоголь подавался щедро и перебивал вкус самого напитка, однако именно это придавало некий налет богемности и ощущение причастности "взрослой" жизни.

Позднее в "Харків’янке" открылся отдельный коктейль-бар, в который вел узкий коридор. Предположительно, это был первый коктейль-бар в городе. За 1 рубль 40 копеек здесь можно было заказать коктейль "Огненный шар" и насладиться хорошей музыкой в полумраке.

"Пулемет" стал точкой притяжения самой разной публики — от богемы и студентов до преподавателей и ученых. Это пространство становилось местом знакомств, встреч и расставаний.

В начале 1990-х годов заведение постепенно утратило свою самобытность и превратилось в рядовое кафе, лишенное прежнего духа. В 2007 году на этом месте открылся ресторан "Кулемет", создатели которого попытались переосмыслить легенду в новом формате. Интерьер был выдержан в стиле "революционной романтики", а центральным образом стал Нестор Махно.

Заведение "Кулемет". Фото: Павел Науменко

Однако проект оказался недолговечным. Спустя несколько лет ресторан закрылся, уступив место заведению японской кухни "Тануки", которое работало до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В феврале 2025 года здание получило повреждения в результате очередного обстрела.

Кафе японской кухни "Тануки". Фото: "Редпост"

История "Харків’янки" — это не просто рассказ о кафе, а срез городской жизни нескольких десятилетий. Такие места исчезают, но память о них продолжает жить как часть культурного кода Харькова.

Напомним, в Киеве на Крещатике было немало известных и уникальных заведений, к которым можно также отнести и кафе "Грот". Его особенностью были яркие американские зонтики, не оставлявшие равнодушными киевлян.