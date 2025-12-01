Як отримала своє ім'я одна з перших вулиць Харкова: історія Бурсацького узвозу

У 1864-66 роках влада щільно зайнялася благоустроєм вулиці

Один із найвідоміших узвозів Харкова — Бурсацький. Він з’явився одним із перших, а його історія була пов’язана з будівлею бурси.

Телеграф" розповідає, посилаючись на історика Миколу Дяченка, розповідає історію Бурсацького узвозу у Харкові.

Бурса та її життя

Харківська бурса, початок ХХ століття. Фото — Вікіпедія

У цьому великому одноповерховому будинку вчилися і жили бурсаки, здебільшого діти-сироти.

"У класах колегіуму не існувало жодної печі. Чорнило замерзало від холоду, і ми, бажаючи написати що-небудь, нагрівали чорнильниці за пазухою. Начальство не давало вихованцям ні білизни, ні одягу, ні взуття", – цитує історик слова бурсака.

Дітей годували не багато — на обід їли пісні щі, житній хліб, сухарі. На вечерю давали гречані галушки "величиною півфунту".

З розширенням бурси у середині ХІХ століття узвіз став носити ім’я Семінарської гірки. З тих-таки років узвіз став однією з головних вулиць міста, що пов’язували Нагірну та Залопанську частини.

Цікавий факт: під час німецької окупації 1918 року у приміщенні бурси засідав підпільний Харківський губернський революційний комітет.

Вулиця Бурсацька. Фото — Новини Live

Забудова Бурсацької

У 1864-66 роках влада щільно зайнялася благоустроєм вулиці, оскільки по узвозу проходило найкоротше сполучення з найбільшим у місті Благовіщенським ринком. З цього моменту на вулиці почали з’являтися нові муровані будинки, а вздовж них висаджували дерева.

У 1893–97 роках тут з’явився сквер.

Сучасний Бурсацький узвіз. Фото — Василь Голосний

