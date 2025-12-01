Як отримала своє ім'я одна з перших вулиць Харкова: історія Бурсацького узвозу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У 1864-66 роках влада щільно зайнялася благоустроєм вулиці
Один із найвідоміших узвозів Харкова — Бурсацький. Він з’явився одним із перших, а його історія була пов’язана з будівлею бурси.
Телеграф" розповідає, посилаючись на історика Миколу Дяченка, розповідає історію Бурсацького узвозу у Харкові.
Бурса та її життя
У цьому великому одноповерховому будинку вчилися і жили бурсаки, здебільшого діти-сироти.
"У класах колегіуму не існувало жодної печі. Чорнило замерзало від холоду, і ми, бажаючи написати що-небудь, нагрівали чорнильниці за пазухою. Начальство не давало вихованцям ні білизни, ні одягу, ні взуття", – цитує історик слова бурсака.
Дітей годували не багато — на обід їли пісні щі, житній хліб, сухарі. На вечерю давали гречані галушки "величиною півфунту".
З розширенням бурси у середині ХІХ століття узвіз став носити ім’я Семінарської гірки. З тих-таки років узвіз став однією з головних вулиць міста, що пов’язували Нагірну та Залопанську частини.
Цікавий факт: під час німецької окупації 1918 року у приміщенні бурси засідав підпільний Харківський губернський революційний комітет.
Забудова Бурсацької
У 1864-66 роках влада щільно зайнялася благоустроєм вулиці, оскільки по узвозу проходило найкоротше сполучення з найбільшим у місті Благовіщенським ринком. З цього моменту на вулиці почали з’являтися нові муровані будинки, а вздовж них висаджували дерева.
У 1893–97 роках тут з’явився сквер.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як раніше називалася центральна вулиця Харкова.