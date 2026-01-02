Більше не 25 числа. Коли Тетянин день у січні по-новому і що не можна робити у свято
Привітання з іменинами варто притримати на нову дату
Церковний календар на січень 2026 року відзначає важливе свято – Тетянин день. Раніше цей день щорічно святкувався християнами східного обряду 25 січня, але з переходом на новоюліанський календар дата святкування святої Тетяни змістилася.
Значна церковна подія відзначається на честь святої мучениці Татіани (Тетяни) Римської, яка жила в III столітті та постраждала за свою християнську віру, коли вона відмовилася поклонятися язичницьким богам.
Тетянин день за новим стилем: дата
Нагадаємо, що в Україні з вересня 2023 року запроваджено новоюліанський календар, через що багато свят зрушили на 13 днів раніше. За новим церковним календарем День Тетяни в Україні відзначається 12 січня. 2026 року це свято припадає на понеділок.
Історія мучениці Тетяни
За часів римського імператора Александра Севера християни зазнавали гонінь. Татіану, яка вірила в Єдиного Бога, схопили та змусили вклонитися ідолам, але вона відмовилася і пережила жорстокі тортури. На арені, куди вивели мученицю, лев смиренно підійшов до Татіани, зализав її рани й напав на мучителів. У результаті святу стратили мечем.
Що заборонено у Тетянин день
- Тяжка праця та робота по дому. Потрібно уникати важкої фізичної праці, прання, прибирання (прибираються зазвичай напередодні).
- Рукоділля. Не можна шити, в’язати, вишивати та займатися іншим рукоділлям, оскільки це обіцяє нещастя.
- Сварки та лихослів’я. Важливо провести день у спокої, уникати конфліктів, лайки та поганих слів, інакше удача може відвернутися.
- Відмова у допомозі. Не можна відмовляти людям у проханнях, особливо якщо просять їжу чи милостиню.
- Прийняття подарунків від малознайомих людей. Існує повір’я, що з такими подарунками можна прийняти чужі біди та проблеми.
- Великі витрати. Краще утриматися від великих покупок, щоб уникнути ризику бути обдуреним.
Нагадуємо, що дати значних релігійних свят змінились. Раніше "Телеграф" писав, як тепер святкують по-новому Водохреща 2026.