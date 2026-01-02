Більше не 25 числа. Коли Тетянин день у січні по-новому і що не можна робити у свято

Привітання з іменинами варто притримати на нову дату

Церковний календар на січень 2026 року відзначає важливе свято – Тетянин день. Раніше цей день щорічно святкувався християнами східного обряду 25 січня, але з переходом на новоюліанський календар дата святкування святої Тетяни змістилася.

Значна церковна подія відзначається на честь святої мучениці Татіани (Тетяни) Римської, яка жила в III столітті та постраждала за свою християнську віру, коли вона відмовилася поклонятися язичницьким богам.

Тетянин день за новим стилем: дата

Нагадаємо, що в Україні з вересня 2023 року запроваджено новоюліанський календар, через що багато свят зрушили на 13 днів раніше. За новим церковним календарем День Тетяни в Україні відзначається 12 січня. 2026 року це свято припадає на понеділок.

Історія мучениці Тетяни

За часів римського імператора Александра Севера християни зазнавали гонінь. Татіану, яка вірила в Єдиного Бога, схопили та змусили вклонитися ідолам, але вона відмовилася і пережила жорстокі тортури. На арені, куди вивели мученицю, лев смиренно підійшов до Татіани, зализав її рани й напав на мучителів. У результаті святу стратили мечем.

Що заборонено у Тетянин день

Тяжка праця та робота по дому. Потрібно уникати важкої фізичної праці, прання, прибирання (прибираються зазвичай напередодні).

Рукоділля. Не можна шити, в'язати, вишивати та займатися іншим рукоділлям, оскільки це обіцяє нещастя.

Сварки та лихослів'я. Важливо провести день у спокої, уникати конфліктів, лайки та поганих слів, інакше удача може відвернутися.

Відмова у допомозі. Не можна відмовляти людям у проханнях, особливо якщо просять їжу чи милостиню.

Прийняття подарунків від малознайомих людей. Існує повір'я, що з такими подарунками можна прийняти чужі біди та проблеми.

Великі витрати. Краще утриматися від великих покупок, щоб уникнути ризику бути обдуреним.

