Молитва за мир в Україні у Новий рік: сильний текст, який варто прочитати під час війни

Цю молитву потрібно читати за святковим столом

У час, коли Україна вступає у 2026 рік в умовах повномасштабної війни, традиційні святкові побажання набули нового, глибшого змісту. Сьогодні головне прагнення кожного українця — не просто "щастя та здоров'я", а перемога та справедливий мир.

Новорічна ніч для багатьох стане часом спільної молитви. Щирі слова, вимовлені з вірою, мають величезну силу, адже вони об’єднують серця в тилу, на передовій та за кордоном.

"Телеграф" публікую текст особливої молитви за українську державу та мир у країні. Її варто прочитати у родинному колі за новорічним столом або наодинці, щоб попросити захисту для воїнів та благословення для нашої землі.

Молитва за мир в Україні — текст

"Господи Боже наш, Ти Бог Єдиний на небесах і на землі, Ти володієш усіма царствами й народами. В руках Твоїх міцність і сила, й ніхто опиратися Тобі не може. Ти сидиш на херувимах і Тебе безперестанно оспівують серафими, тож що може проти Тебе людина? Приклони, Господи, вухо Твоє й почуй; споглянь очима Твоїми й побач злі наміри ворогів наших.

Віримо, що Ти один Милостивий і Сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Езекії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій боголюбивому народові нашому, й не віддай нам за гріхи наші. Бо пам’ятаємо слова Спасителя нашого, Єдинородного Сина Твого й Господа нашого Ісуса Христа: "Всі, хто взяв меч, від меча загинуть". Тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи.

Ти твориш чудеса, від Тебе перемога й поразка. Даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників оберігаючи, й усе благе на користь душевну й тілесну подаючи. Бо Ти є Бог милості, Цар миру й Спаситель душ наших, і тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь."

Зазначимо, що Новий 2026 рік — це ще один рік нашої сталевої витримки. Раніше "Телеграф" виклав 8 оригінальних побажань українцям у Новий 2026 рік.