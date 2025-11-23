Більшість цих кумедних слів ви точно не чули: як на Закарпатті називають штани (відео)

Українська мова набуває виразності завдяки діалектам

Завдяки багатій історії на Закарпатті існує велика кількість незвичайних слів – багато з них звучать кумедно. Серед них і кілька цікавих іменників, які використовуються для назви штанів.

Мешканка Ужгорода розповіла у ТікТок, як називають цей одяг у різних районах. Чи не в кожному селі регіону є свої слівця для визначення одного й того самого предмета.

Нагавиці

В Ужгородському районі штани називають "нагавиці" або "ногавиці". Цей автентичний іменник буквально означає те, що надягають на ноги, і був створений за тією ж схемою, що і "рукавички".

У пародії Мирослава Куцини "Отелло. Драма в чорно-білих тонах" головний герой каже:

– Я закапчав си нагавиці (поправді пішавим якраз…)

Культурно подойшов ід дівиці

І честь оддав, як напоказ!

Пачмаґи

У Тячівському районі нижню частину тіла чоловіка і не лише одягають у "пачмаґи". Можна припустити, що це слово має походження від турецького "черевика" через адаптоване запозичення з румунської, словацької або угорської мови, в яких схожі слова означають взуття, часто домашнє.

Надраґи

У Рахові та прилеглих населених пунктах на штани кажуть "надраґи", що є запозиченням з угорської (nadrág – штани). Приклад вживання: "Файні у тебе надраґи".

Портки

У Мукачівському районі цей предмет гардероба називають "портками". Це слово, мабуть, єдине із добірки, яке ви могли чути раніше. Воно має початок в праслов’янській основі "прътъ". Раніше слово "порт" в українській мові використовувалося для позначення прядивної або лляної нитки. У польському раrt означає грубу тканину, полотно.

Українці у Карпатах. Згенеровано ШІ

Ґаті

У Хусті та поряд з ним можна почути іменник "ґаті", який також означає штани. Хоча точне походження не встановлено, найбільш правдоподібною є версія, що слово походить від праслов’янського gatja – "штани". Особливо це можливо, враховуючи, що закарпатська говірка має архаїчні риси та зберігає стару лексику, наголошується в Енциклопедії сучасної України.

Пуцундраґи

Мешканці Берегова та околиць називають штани "пуцундраґами". Походження цього слова покрито таємницею з частинкою пікантності. Як згадувалося вище, в Угорщині штани називають nadrág, а в Рахові – "надраґи". Проте звідки взялася перша частина у варіанті "пуцундраґи"? Угорські сайти кажуть, що слова pucu, puca тощо означають "пеніс". Також відоме українське слово пуцька з тим самим значенням, яке найчастіше вживають саме на Закарпатті. Таким чином можна припустити, що при утворенні слова "пуцундраґи" використовувався саме цей корінь, а саме воно, можливо, означало спідню білизну.

