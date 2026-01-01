Прославляла німецького комуніста, але повернула стару назву: що відомо про центральну вулицю Харкова

ЇЇ історія пишеться вже понад 300 років

Головна вулиця Харкова — Сумська є однією з найстаріших в місті і за три століття своєї історії міняла ім'я кілька разів. Вона бачила зміну влад і епох та зберігає неперевершену атмосферу минулих століть.

"Телеграф" розкаже про значущість центральної вулиці Харкова. Насправді, попри поважний вік, вулиця Сумська стала справжньою перлиною Харкова лише у XIX столітті.

Де знаходиться вулиця Сумська

Головна вулиця Харкова Су́мська́ ву́лиця має протяжність 4,2 км. Починається від майдану Конституції, проходить поруч з Садом імені Тараса Шевченка, майданом Свободи, Центральним парком і закінчується на розі з вулицею Дерев'янка. Далі вулиця переходить у Харківське шосе.

Протяжність центральної вулиці Харкова

Звідки пішла назва вулиці

Ця вулиця отримала назву від дороги до міста Суми. Вона пролягала тут щев XVII столітті.

Сумська вулиця в Харкові. Фото з відкритих джерел

Перша спроба перейменувати Сумську вулицю відбулася у 1909 році. ЇЇ було запропоновано назвати Гоголівською. Перейменування тоді так і не відбулось, а ім'я Миколи Гоголя надали Кокошкінській вулиці, так вона зветься й тепер.

Сумська вулиця у 1900-х роках. Фото wikiwand

Через 10 років, 25 січня 1919 року, коли Харків остаточно перейшов під владу більшовиків, вулицю переіменували. Її назвали на честь одного із засновників Комуністичної партії Німеччини Карла Лібкнехта. Під час німецької окупації у 1942—1943 роках вулиці повернули первинну назву.

Історія вулиці

Цікаво, що Сумська не найстаріша вулиця міста. Вона виникла наприкінці XVII століття як дорога до міста Суми. Забудова йшла повільно, і в кінці XVIII століття вулиця закінчувалась в районі сучасних вулиць Скрипника й Римарської — далі йшов земляний вал, що оточував місто. Захисний вал довго стримував розвиток міста в північному напрямку. Лише на початку XIX століття вал було знесено. У 1850-х роках у центрі Харкова всі будинки стали кам'яними.

Сумська вулиця біля Мироносицької церкви, 1860-ті роки. Фото wikiwand

На початку XX століття Сумська стає головною вулицею міста. Починається зведення багатоповерхових будівель. У 1917—1918 роках на Сумській розташовувався Центральний Виконавчий Комітет України та Народний Секретаріат. У березні 1919 року утворена Українська Соціалістична Радянська Республіка, Харків став її столицею.

З 1930-х років почалась реалізація великих містобудівних проектів, що часто спричинювала нищення цінної історичної забудови. Так була знесена Мироносицька церква та залишки цвинтаря з могилами відомих харків'ян.

Мироносицька церква на Сумській. Фото wikiwand

У 1939 році Сумською вулицею був запущений тролейбусний рух. Тут пролягав перший у Харкові маршрут — Університетська гірка — Центральний парк культури та відпочинку.

Після війни на місці Мироносицької церкви висадили сквер Перемоги. А в 1947 році за проєктом архітектора Віктора Коржа спорудили фонтан "Дзеркальний струмінь", який став одним з символів міста.

Сучасність

На Сумській збереглася значна частка визначних історичних будівель міста. Частина з них відреставрована, але деякі руйнуються без належного догляду. Будинки на Сумській вулиці були пошкоджені російськими ракетними та авіаційними ударами у 2022—2024 роках. Зокрема, був серйозно пошкоджений будинок Харківської обласної державної адміністрації, маєток Сергія Савича, будинки початку XX століття на розі з вулицею Данилевського та Ярослава Мудрого тощо.

Вулиця Сумська після російського удару. Фото wikiwand

