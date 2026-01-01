Воно старше від США приблизно у 2,5 раза. В Україні є село з незвичною назвою

Походження назви оповите безліччю версій

У різних куточках України можна знайти населені пункти з дивовижними назвами, особливо у Тернопільській області. Там є село з населенням близько 500 осіб, і вперше воно згадується у 1375 році, що робить його майже у 2,5 раза старшим від США, офіційна дата заснування яких — 4 липня 1776-го.

Село, яке знаходиться в Чортківському районі, називається Бобулинці. Ще 1375 року польський князь Володислав Опольський передав село місцевому дворянину — у документах воно згадується як Бібіл. 1650 року французький картограф Гійом Боплан відзначив його на карті під ім’ям Бобоул.

Село Бобулинці на старих малюнках

Бобулинці на фрагменті карти Боплана, 1650. Фото: wikipedia.org

Малюнок села з книги "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej". Фото: castles.com.ua

Існує безліч версій походження назви. За розповідями старожилів, раніше поселення знаходилося за 7 км на північний захід від сучасного місця, в урочищі Піддубники. Першою на новому місці влаштувалася родина Балацьких, і, можливо, від їхнього прізвища походить назва села.

Дорожній знак під час в’їзду до села. Фото: wikipedia.org

Також існує версія, що назва села Бобулинці походить від торгівлі паломників. Через село йшов шлях до чудотворної Зарваниці, і місцеві пекли бублики для відпочиваючих. Згодом поряд із бубликами почали продавати і млинці, і від слів "млинці" та "бублики" нібито з’явилася назва села. Інша версія стверджує, що мешканці села раніше садили боби вздовж будинків, за що сусідні називали їхні вулиці "бобовими".

Як сьогодні виглядають Бобулинці: фото

Бобулинці, загальний вигляд. Фото: wikipedia.org

Церква Святого Архістратига Михаїла ПЦУ. Фото: wikipedia.org

Руїни каплиці в Бобулинці на польському цвинтарі. Фото: landmarks.in.ua

Руїни костелу Антонія Падуанського у Бобулинцях. Фото: ukrainaincognita.com

Є одне село на Чернігівщині, яке неодноразово ставало предметом цікавості істориків. "Телеграф" писав, про місцевість з "розпусною" назвою.