Ноги не будуть мерзнути, якщо покласти це в черевики. На Reddit поділилися бюджетним способом

Користувачі по-різному використовують фольгу для утеплення

Наближається справжня зима, і саме час подумати, як зігріти ноги в холодну погоду. Одним із доступних способів зберегти тепло у взутті виявляється використання алюмінієвої фольги.

На платформі Reddit поділилися порадами, як краще її застосовувати, щоб ноги були в теплі. Деякі кладуть її під устілку, а інші обертають нею стопу в шкарпетках.

Чим утеплити взуття, щоб не мерзли ноги

Один із користувачів платформи Reddit радить підкладати шматочки алюмінієвої фольги під устілку. На його думку, цей лайфхак дуже ефективний:

Чесно – підкладав шар-два алюмінієві фольги під устілки. Так робив багато років, доки не зміг купити якісні зимові черевики. Працювало ідеально користувач Reddit

При цьому важливо розуміти, що сама собою фольга не створює тепло, але вона утворює невеликий шар між ногою і холодною поверхнею взуття або підошвою, уповільнюючи контакт з холодом і допомагаючи зберігати відчуття тепла.

Як утеплити взуття фольгою

Інші користувачі вважають за краще обмотувати фольгою теплі шкарпетки, особливо навколо пальців, перед тим як одягнути взуття, щоб додатково захистити ноги від холоду.

Алюмінієва фольга, ймовірно, один із найкращих засобів. Оберніть шкарпетку та взуйте взуття ще один користувач мережі

Такий захист додатково запобігає попаданню холодного повітря всередину взуття. У коментарях користувачі відзначають, що цей спосіб особливо допомагає при тривалих прогулянках та активних зимових поїздках, коли звичайні шкарпетки чи устілки не справляються з морозом.

Чим утеплити черевики взимку

