Візьміть свічку, герметик та скотч: як утеплити вікна в лютий мороз, щоб не дуло

Врятуватися від протягів біля вікон допоможуть підручні матеріали

Буває так, що у затишному теплому будинку дме з вікон неприємним холодком. Це впливає на загальну температуру в кімнатах і забирає у вас звичне тепло. Однак є способи вирішення цієї проблеми.

"Телеграф" розповідає про лайфхаки, як виявити, що з вікна дме, і що з цим робити.

Як утеплити вікна, щоб не дуло?

Проблему з протягами біля вікон обговорювали користувачі Reddit. Там один із юзерів розповів, що почав відчувати холод біля вікон у своєму старому будинку і запитав, чи це нормально. На це у коментарях йому почали розповідати про способи, як усунути цю проблему.

Один із користувачів припустив, що спочатку потрібно перевірити, звідки саме дме — від скла чи з підвіконня. Зробити це можна за допомогою свічки – потрібно запалити її та провести біля вікна. Якщо вогонь неспокійний, по свічці буде видно, звідки саме найбільше дме. Також можна зробити таку "діагностику", змочивши руку у воді і повівши біля вікна — де стає холодніше, звідти і протяг.

А ось вирішити цю проблему пропонується за допомогою кількох підручних матеріалів. Так, заклеїти вікна у проблемних місцях можна звичайним або малярським скотчем. Також пропонується використати силіконовий герметик або монтажну піну. Така герметизація тріщин і щілин допоможе зберегти в будинку тепло.

