Вам солодше чи кисліше? Поліпшуємо смак помідор

Як виростити по-справжньому смачні помідори? Оптимальне поєднання цукру, кислоти та ароматичних складових забезпечується грамотними добривами.

Ті чи інші підживлення значною мірою визначають смак томатів. Оскільки якість і склад ґрунту далеко не завжди можуть забезпечити доступність корисних речовин для кореневої системи рослини, найпростішим способом коригування смаку помідорів є внесення добрив. Але яких?

Вживаючи вирощені на своїй ділянці помідори, деякі городники нарікають, що за смаком улюблені овочі не такі гарні, як на ринку або у сусідів. Хтось може побачити причину у сорті, але це далеко не завжди так. Багато залежить від добрив, особливо якщо ви не робили лабораторного аналізу ґрунту.

Отже, якщо ваші помідори минулого року були не такі солодкі як хотілося? Чи смак був рідкий-трав’янистий?

Підвищуємо у томатах рівень цукру

Калій активізує доставку цукрів від зеленої маси до плодів, отже, не забудьте в період наливу плодів обробити рослини сульфатом калію або монофосфатом калію .

активізує доставку цукрів від зеленої маси до плодів, отже, не забудьте в період наливу плодів обробити рослини . Магній сприяє фотосинтезу, що також посилює набір цукру у помідорах. Протягом вегетації обробляємо помідорні посадки сульфатом магнію.

Регулюємо кислотність помідор

Оптимальний баланс кислоти та цукру створює фосфор .

. Від рідкого смаку позбавить добрива з вмістом кальцію.

Помідори здивують вас смаком, якщо їх правильно підживите. Фото: pixabay.com

Поліпшення помідорної ароматики та післясмаку

Якщо ваші помідори не мали свого шикарного аромату, значить у ґрунті не вистачає сірки . Вихід із ситуації: обробка сульфатом амонію або сульфатом магнію .

. Вихід із ситуації: обробка . Не забувайте про мікроелементи, бор, цинк і молібден. Їхній дефіцит теж відразу відбивається на смаку овочів.

Залишається додати, що поліпшити смак помідорів можна також за допомогою органічних добрив, у складі яких є практично все і в формі, яка найбільше засвоюється.

