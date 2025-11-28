Гаряча п’ятірка новинок болгарського перцю: пошкодуєш, що не купив таке насіння

Яке насіння болгарського перцю вибрати для посіву наступного року? Сортів багато, але ми пропонуємо ознайомитися з найбільш затребуваними.

Варто наголосити, що нижче перелічені сорти болгарського перцю відрізняються універсальністю. Вони знадобляться і для свіжого вживання, і для запікання та консервування, а також для вирощування у закритому та відкритому ґрунті. А головне вони можуть похвалитися високою стійкістю до хвороб .

Перець Бронко — гігант думки

Сплюснута форма, просто величезні розміри (майже до 300 грамів), м’ясиста м’якоть з товщиною стінок до 9 мм і вогняний колір — він просто шикарний, цей болгарський перець Бронко. Його стеблова та коренева система особливо сильні та стресостійкі. Листя акуратно прикриває плоди від пекучого сонця, чудово росте і на вулиці, і в теплиці.

Солодкий болгарський перець Бронко F1

Солодкий перець Ред булл — не дарма назвали "Червоним биком"

Солодкий болгарський перець типу ратунда під назвою Ред булл відрізняється високою врожайністю та середньо-раннім терміном дозрівання. Вага плода може перевищувати 300 грам, а товщина стінок коливається близько 1 см. Головна відмінність від інших — відмінна стійкість до вірусу тютюнової мозаїки, фузаріозного в’янення і бактеріальної плямистості.

Перець Пловдівська капія — фаворит для будь-якого городу

Універсальний сорт, який легко витримує екстремальні температури, і натиск хвороб. До того ж він надзвичайно смачний та ароматний. Середньорання, високоврожайна, вага плодів близько 180 грамів, довжина досягає 20 см. Головна властивість сорту Пловдівська капія — надійність незалежно від капризів природи.

Пловдівська капія — лідер болгарської селекції

Перець Халк

Солодкий перець Халк є лідером для свіжого споживання. Кубовидний тип перцю, середньоранній термін, вага плодів досягає 300-350 грам, при цьому всі плоди можуть похвалитися однаковою розмірністю. Основна перевага цього сорту: Халк не хворіє на вершинну гниль і відмінно росте в умовах спеки і посухи.

Гостро-солодкий перець Солодкий Палермо обов’язковий до посадки!

Найсмачніший перець із легкою пікантною гостротою, який за кілька останніх років зібрав безліч призів за найкращий смак – це Солодкий Палермо селекції голландської компанії Rijk Zwaan. Головна відмінність від інших — особливо солодкий смак за легкої гостроти плюс ціла колекція за кольорами: червоний, жовтий, помаранчевий і майже чорний. Солодкий Палермо отримав заслужене визнання Міжнародного інституту смакових якостей (ITQI), отримавши максимальну оцінку за вигляд, смак та універсальність.

Солодкий Палермо

