Не підведуть! ТОП-5 сортів огірків для теплиць, щоб урожай був 100%

Для вирощування в теплиці підходять огірки, що самозапилюються, і бажано гібриди. Назвемо найкращі сорти огірків для закритого ґрунту.

Це лише здається, що до весни далеко. Власники теплиць з осені починають придивлятися і вибирати найцікавіші сорти овочів, щоб заздалегідь закупити насіння. Пропонуємо ознайомитися з найкращими сортами огірків для закритого ґрунту.

Що потрібно знати:

Гібриди вважаються більш надійними і краще протистоять тиску хвороб та шкідників.

У продажу впізнати гібрид можна за позначенням "F1", яке стоїть поряд із назвою. Наприклад "Георг F1".

Щоб уникнути проблем з запиленням, для теплиць доцільно вибирати сорти, що також запиляються, які також називаються партенокарпічними (у народі "партенокарпіки").

Облаштування та утримання теплиці сама по собі справа дорога, а отже одержання врожаю має бути гарантовано. З цією метою бажано вибирати гібридні сорти огірків, вже оброблені від хвороб та шкідників. Вони випускаються у спеціальній оболонці, яка може бути різного кольору . Сіяти таке насіння дуже зручно, оскільки після цього немає необхідності одразу обробляти ґрунт хімічними препаратами та переживати за збереження посіву.

Вибір огірків для теплиці — справа відповідальна

Найкращі сорти огірків для теплиці: ТОП-5

Георг F1 від компанії Enza Zaden вже зарекомендував себе як ранній універсальний корнішон, що підходить і для свіжого вживання і для засолювання. Висока стресостійкість!

Середньоранній гібрид Пролікс F1 від Nunhems може похвалитися тривалим та рясним плодоношенням, яскравим кольором та стійкістю до грибкових захворювань.

Ніборі від японської фірми Kitano також може стати чудовим вибором для вирощування огірків у закритому ґрунті. Акуратний невеликий розмір плодів і здатність не переростати в бочкоподібну форму в поєднанні з невибагливістю — переваги Ніборі очевидні.

Популярний у тепличників і огірок Амур від Bejo, який рік у рік показує стабільні результати.

Варто обов’язково назвати і корейський сорт Арктика, що самозапилюється, від компанії NongWooBio. Це ультраранній корнішон, перші плоди якого можна зривати через 33-40 днів після появи сходів.

Насіння огірків може бути оброблене (в кольоровій оболонці) і необроблене від хвороб та шкідників

Звичайно, є й інші ранні самозапильні сорти та гібриди огірків. Селекція не стоїть на місці, постійно працюючи над покращенням якостей овочів. Не менш цікаві для вирощування в закритому ґрунті такі сорти як Кібрія, Аристократ, Капрікорн, Северін, Бенефіс, Весна та інші. Вибір за вами

