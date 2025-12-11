Найнадійніший виноград — три сорти, які нагодують усю родину та сусідів теж

Багато сортів винограду схильні хворіти без потрібних обробок хімікатами. Але є виноград, який не вимагає особливого догляду

Принцип "посадив і забув" — це не про виноград. Ці сонячні ягоди можуть пошкоджуватися грибками, вірусами та комахами, натиск яких здатний звести нанівець результати вашої праці.

Але є деякі сорти винограду, які можуть похвалитися особливою стійкістю до шкідливих факторів. Такі сорти так і називаються "комплексно-стійкими". І безумовним лідером у цьому рейтингу є виноград Августин.

Августин

Це болгарська селекція, і за різними каталогами Августин може називатися як Феномен, або як Плевен. Це білий (точніше жовтий) виноград, у Центральній Україні дозріває в середині серпня, ягода схожа на легендарний "жіночий пальчик", гроно пухке.

Виноград не тріщить, добре висить на кущах, не вимагаючи миттєвого збирання врожаю. Смак гармонійний, а морозостійкість на рівні мінус 24 градуси, що дає змогу вирощувати його в більшості областей України в неукривній культурі.

Августин к/с, він же Феномен, він же Плєвен

ПГ-55

Ця форма зі спадщини легендарного Павла Голодриги (ПГ розшифровується як "Пам’яті Голодриги"). Спочатку цей виноград хотіли назвати Принадою, настільки він сподобався творцям. Але з’ясувалося, що ця назва вже використовувалася іншим селекціонером, а пізніше не знайшлося часу на ці процедури, тому він так і залишився номерним ПГ.

Якщо коротко, то ПГ-55 це "синій Августин". Все збігається аж до виду та розміру грон, тільки синьо-чорного кольору.

ПГ-55 завжди з урожаєм

Кишміш Ромулус

До списку найвибагливіших, звичайно, входить американський кишміш Ромулус. Дуже врожайний, кущ буквально завалений гронами винограду без найменшого натяку на кісточки. Звичайно, у перші пару років виноград варто пошкодувати і нормувати, щоб дати йому набратися сили. Зате потім ви зможете щороку робити багато смачних домашніх родзинок, або вживати свіжим, або навіть зробити своє вино: Ромулус здатний багато на що в умілих руках.

Дозріває у середині серпня. А головне, що морозостійкість Ромулуса становить мінус 27 градусів, а отже його можна вирощувати одразу на альтанці чи літньому в’їзді, не знімаючи на зиму.

Ромулус — ягода невелика, зате без кісточок

Варто додати, що якщо вам подобається виноград без кісточок, то варто звернути увагу на перевірені та надійні сорти Ейнсет Сідлісс, Гленора, Венус, Юпітер, Хоуп, Джой. Вони різні за кольором, термінами дозрівання та смаком, але їх стійкість до хвороб та морозів на рівні Ромулуса.

Обробляти такі сорти винограду можна мінімально: восени залізним купоросом, а навесні — мідним. Натомість урожай буде завжди.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати виноград на зиму, щоб він наступного сезону добре родив. Серед лідерів 2025 року є й інші сорти винограду, які добре зростають в Україні.