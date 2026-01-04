Не "Христос народився": як правильно вітатися на Водохреще і як треба відповідати

Не сплутайте з вітаннями на Різдво чи Великдень

Водохреще, або Хрещення Господнє, у 2026 році українці відзначають 6 січня — за новим церковним календарем. За старим стилем воно відзначалося 19 січня. Це день об’явлення Святої Трійці: Бог Отець голосом з неба, Син — у воді, Святий Дух — у вигляді голуба. Саме тому свято ще називають Богоявленням.

Віряни і це свято вітаються словами, які нагадують про сенс події — хрещення Ісуса Христа у водах Йордану. У побуті також можна почути простіші побажання — здоров’я, чистих думок, миру в домі.

Але церковне вітання залишається головним маркером дня. Воно звучить чітко і не має інших варіантів:

— Христос хрестився!

— У річці Йордані!

В цей день у храмах освячують воду — її вважають особливою. Вона може зберігатися цілий рік і не псується. П'ють освячену воду натщесерце, нею окроплюють оселі і дають хворим.

Водохреще. Фото: freepik

Серед найвідоміших традицій — купання в ополонці. Вважається, що купання в цей день символізує очищення від гріхів. Проте, за словами священників, без віри та молитви це просто холодна вода.

Саме Водохреще символічно підсумовує період різдвяних свят. Після цього колядки стихають, а життя повертається у звичний ритм.

Народні прикмети на Водохреще

Ясна погода на Водохреще — до врожайного року;

якщо тріщить мороз — літо буде спекотним;

сніг цього дня вважали "цілющим", ним навіть умивалися.

