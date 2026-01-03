Радониця, Троїцька субота і не тільки: поминальні дні 2026 року за новим і старим календарем

Між новим і старим стилями у поминальних датах майже немає, бо вони залежать від дати Великодня

Як і кожен рік, 2026-й має низку особливих днів, присвячених молитовній пам'яті про померлих. Мільйони українців у ці дні згадують рідних, ідуть на кладовища, замовляють панахиди. Через співіснування новоюліанського та юліанського стилів, деякі поминальні дні, згідно з різними календарями, припадають на різні дати, але зберігають спільний сенс.

Поминальні дати 2026 року за новим стилем

14 лютого — Вселенська батьківська субота (М’ясопусна) — початок Великого посту, коли віряни молитовно згадують усіх померлих перед постом;

21 квітня — Радониця (Проводи) — особливий день вшанування померлих після великодніх свят. Християни приходять на кладовище, моляться і згадують близьких;

— Троїцька батьківська субота — перед святом П’ятидесятниці (Трійці); 24 жовтня — Дмитрівська батьківська субота — осінній поминальний день перед великим святом Дмитрія.

Поминальні дати 2026 року за старим стилем

14 лютого — М’ясопусна батьківська субота (дата залежить від Великого посту, який не стосується церковного календаря);

— 1 листопада — Дмитрівська батьківська субота.

Оскільки майже всі дати поминальних днів залежать від дати Великодня, який у 2026 році відзначається 12 квітня, і за старим, і за новим стилями вони відзначаються однаково. Великдень вираховується як перша неділя після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення.

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на 2026 рік. Цей рік є звичайним (не високосним), тож у лютому буде стандартних 28 днів. А загалом у 2026 році буде стандартних 365 днів.