Радониця, Троїцька субота і не тільки: поминальні дні 2026 року за новим і старим календарем
Між новим і старим стилями у поминальних датах майже немає, бо вони залежать від дати Великодня
Як і кожен рік, 2026-й має низку особливих днів, присвячених молитовній пам'яті про померлих. Мільйони українців у ці дні згадують рідних, ідуть на кладовища, замовляють панахиди. Через співіснування новоюліанського та юліанського стилів, деякі поминальні дні, згідно з різними календарями, припадають на різні дати, але зберігають спільний сенс.
Поминальні дати 2026 року за новим стилем
- 14 лютого — Вселенська батьківська субота (М’ясопусна) — початок Великого посту, коли віряни молитовно згадують усіх померлих перед постом;
- 7 березня — друга субота Великого посту — загальне поминання під час посту;
- 14 березня — 3-тя субота Великого посту — продовження молитви за спочилих;
- 21 березня — 4-та субота Великого посту — останній меморіальний день у Великому пості;
- 21 квітня — Радониця (Проводи) — особливий день вшанування померлих після великодніх свят. Християни приходять на кладовище, моляться і згадують близьких;
- 9 травня — День пам'яті полеглих воїнів — окремий день молитви за загиблих у боях та воїнів;
- 30 травня — Троїцька батьківська субота — перед святом П’ятидесятниці (Трійці);
- 24 жовтня — Дмитрівська батьківська субота — осінній поминальний день перед великим святом Дмитрія.
Поминальні дати 2026 року за старим стилем
- 14 лютого — М’ясопусна батьківська субота (дата залежить від Великого посту, який не стосується церковного календаря);
- 14 березня — 3-тя субота Великого посту;
- 21 березня — 4-та субота Великого посту;
- 21 квітня — Радониця;
- 30 — Троїцька субота (субота перед Трійцею)
- 1 листопада — Дмитрівська батьківська субота.
Оскільки майже всі дати поминальних днів залежать від дати Великодня, який у 2026 році відзначається 12 квітня, і за старим, і за новим стилями вони відзначаються однаково. Великдень вираховується як перша неділя після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення.
