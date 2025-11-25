Санта чи НЛО? У небі над Запоріжжям побачили дивні вогники, що це могло бути (фото)

Вогні у вечірньому небі нагадали мешканцям міста чергу трасуючих куль

В українському небі помітили декілька точок, що рухалися рівною лінією. Невпізнані летючі об'єкти зафіксували увечері над Запоріжжям.

"Такі точки зараз у небі над Запоріжжям". Про це повідомили у регіональному телеграм-каналі та оприлюднили фото, на якому чітко помітні яскраві вогні над багатоповерхівками.

Явище у небі над Запоріжжям

"Ілон Маск, чи це ти?", — йдеться у підписі під світлиною. Таким чином натякають на супутники американської компанії SpaceX, завдяки яким з орбіти Землі надається доступ до широкосмугового інтернету Starlink.

У коментарях містяни одразу почали будувати припущення, що ж це насправді були за вогники. Висловлювалися припущення, що це можуть бути гості з інших світів. Також запорожці не виключають, що Санта Клаус виконав пробний політ перед святами.

Висувалася й версія, що явище схоже кулі протиповітряної оборони, якими збивають ворожі "шахеди".

