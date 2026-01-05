Зекономите понад 200 грн: які магазини виставили акції на ковбасу

Краще поквапитись, поки діють знижки

Мережа супермаркетів "АТБ" продовжує радувати покупців акційними пропозиціями. До 6 січня 2026 року у магазинах діятимуть знижки до 40% на популярні товари — деякі види ковбаси.

Покупці можуть заощадити значну суму, обираючи продукти від брендів М'ясна лавка та Своя лінія. Детальніше про те, на чому можна значно зекономити, написав "Телеграф".

Що купити в "АТБ" зі знижкою

Наприклад, ковбаса 0,5 кілограмів від ТМ "М'ясна лавка/Своя лінія" шинкова зараз коштує 135,90 гривень замість 227,70 гривень, що на 40% дешевше.

Також зі знижкою продають ковбасу "М'ясна лавка/Своя лінія" салямі болгарська – її ціна зменшилася з 531,99 до 318,89 гривні, тобто теж на 40%.

А ковбаса 0,55 кілограма "М'ясна лавка/Своя лінія" лікарська коштує 119,90 гривень замість 187,80 гривень, що на 36% дешевше.

Цінники в інтернет-магазині. Фото: колаж "Телеграфу"

Варто наголосити на тому, що акції на ці ковбаси діятимуть до 6 січня 2026 року.

