Українцям можуть не видати паспорт: коли Міграційна служба відмовить у оформленні документа

Після усунення причин, через які паспорт не оформили, можна звернутися повторно

Державна міграційна служба України може відмовити в оформленні або видачі паспорта громадянина України. Заявникам варто знати, які ситуації можуть стати причиною відмови.

Відмова може стосуватися різних ситуацій. Наприклад, якщо особа не є громадянином України або вже має дійсний паспорт, включно з паспортом зразка 1994 року, як повідомили у Міграційній службі Дніпропетровської області на Facebook.

Які є причини відмови

особа не є громадянином України;

особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання);

дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;

за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;

особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;

особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.

У рішенні про відмову завжди вказуються причини відмови, а повідомлення доводиться до заявника у строки, передбачені законом.

Якщо заяву подавали через уповноважену особу, ДМС надсилає їй письмове повідомлення про рішення для подальшої передачі заявнику.

Заявник може повторно звернутися до ДМС або до уповноваженої особи, якщо обставини, через які відмовили, змінилися або були усунені.

