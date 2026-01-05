Сэкономите более 200 грн: какие магазины выставили акции на колбасу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Лучше поторопиться, пока действуют скидки
Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает радовать покупателей акционными предложениями. До 6 января 2026 года в магазинах будут действовать скидки до 40% на популярные товары — некоторые виды колбасы.
Покупатели могут сэкономить значительную сумму, выбирая продукты от брендов Мясная лавка и Своя линия. Подробнее о том, на чем можно значительно сэкономить, написал "Телеграф".
Что купить в "АТБ" со скидкой
К примеру, колбаса 0,5 килограммов от ТМ "Мясная лавка/Своя линия" шинковая сейчас стоит 135,90 гривны вместо 227,70 гривны, что на 40% дешевле.
Также со скидкой продают колбасу "Мясная лавка/Своя линия" салями болгарская – ее цена снизилась с 531,99 до 318,89 гривны, то есть тоже на 40%.
А колбаса 0,55 килограмма "Мясная лавка/Своя линия" докторская стоит 119,90 гривны вместо 187,80 гривны, что на 36% дешевле.
Следует отметить, что акции на эти колбасы будут действовать до 6 января 2026 года.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что магазин "АТБ" существенно снизил ценники и на другие популярные продукты. Мы подробно написали список товаров, на которых можно сэкономить до 51%.