Знижки до 41% та акції 1+1: де не пропустити вигідні ціни на молочку, м'ясо та консерви

На окремих продуктах можна зекономити до 160 гривень

В українських магазинах тривають великі знижки на популярні товари. Зараз можна заощадити не лише на каві, а й на молоці, ковбасі, м’ясі та деяких консервах.

Деякі продукти продають за акцією 1+1. Знижки діють у супермаркеті "NOVUS" до 7 січня 2025 року, як дізнався "Телеграф". Детальніше про пропозиції можна дізнатися у рекламному буклеті магазину.

Акції 1+1 та знижки до 41% у NOVUS — що варто взяти зараз

Масло солодковершкове ТМ "Dziugas", 200 грамів, тепер коштує 79,99 гривні замість 134 гривень. Економія становить 54 гривні.

Хамон Серрано сиров’ялений ТМ "Don Alonso", 200 грамів, продають за 199 гривень замість 339 гривень. Ви заощадите 140 гривень.

Ковбаса Фует міні Екстра сиров’ялена "Casademont", 170 грамів, зараз коштує 139 гривень замість 229 гривень. Різниця у ціні 90 гривень.

Що купити в Новус зі знижками

Сир Брі 50% від "Saint Benoit", 470 грамів, можна купити за 239 гривень замість 399 гривень. Економія становить 160 гривень.

Ананас кільцями "Lorado", 580 мілілітрів, та печінка тріски з лавровим листом "Banga", 115 грамів, можна придбати за акцією один плюс один. Це означає, що купуєш два товари за ціною одного.

Знижки на продукти у Новус

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українському супермаркеті помітили унікальне олів’є по космічній ціні.