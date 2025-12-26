Не пуцьвиринок чи паляниця: ще одне слово, яке росіяни не зможуть ні вимовити, ні перекласти

Це українське слово збиває спантеличує росіян

Українська мова вражає своєю глибиною та унікальністю. У ньому збереглося безліч слів, які давно вийшли із повсякденного вжитку, але продовжують жити як частина культурної пам’яті народу.

Для росіян багато таких слів звучать загадково, оскільки в російській мові їм просто немає аналогів. Одним із прикладів є іменник "лемішка", про який вирішив розповісти "Телеграф".

Словом "лемішка" називали страву з густо завареного борошна, найчастіше гречаного. Це була проста, але дуже поживна їжа, поширена у народі.

Згідно з "Словником української мови", лемішку їли із салом чи молоком, а українські письменники нерідко згадували її у своїх творах. Консистенція страви була настільки щільною, що за образним описом ложка могла застрягти в горщику.

Значення слова "лемішка"

Проблеми росіян викликає не лише значення слова, а і його вимова. Український звук "і" не має точної відповідності у російській мові, тому його часто замінюють на "и", через що слово втрачає своє автентичне звучання.

Цікаво, що "лемішка" використовувалася і в переносному значенні. Так могли назвати людину нерішучу, м’яку, нездатну виявити твердість. Якщо хтось не вмів зібратися чи ухвалити рішення, таку людину описували саме цим словом.

Існував і стійкий народний вислів "розбити горщик з лемішкою", який мав особливий сенс у сімейних відносинах. Його вживали, говорячи про сварки між дівером та невісткою.

Сьогодні це слово майже не зустрічається в живій мові, але воно залишається цінним нагадуванням про побут, мову та спосіб мислення наших предків.

